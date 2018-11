Lo declararon muerto y tres años después lo encuentran como rey de un castillo

La policía de la Unión Europea entró a un castillo de Francia y capturó a Dmytro Malynovskyi, un hombre que había sido declarado muerto.

Malynovskyi de origen ucrananio era un fugitivo en Francia, quien estaba siendo buscado por fraude y lavado de activos, pero hace tres años fue declarado muerto.

El hombre pasó sus días en el Castillo de La Rochepot, una pequela población en Francia edificación construida en el siglo XII.

Cuando arrestaron al empresario, el mismo tenía en su poder un Roll Royce, obras del pintor Salvador Dalí y varias joyas.

Vale destacar que Malynovskyi compró el castillo en Francia por 3.5 millones de dólares y fue por esta adquisición que fue arrestado de inmediato junto a dos hombres.

Las autoridades de Francia pidieron ayuda a otros países y descubrieron que estaba vivo.

Vecinos cercanos lo llamaban el “Rey del Castillo”, ya que ninguno sospechaba que era un hombre fugitivo por fraude y lavado de activos. Incluso, el alcalde La Rochepot cenó con él.

“Lo positivo fue que mantuvieron las visitas y dirigieron una tienda y un restaurante”, dijo Jerome Billard. “Lo último que queremos es que lo compren propietarios privados que lo cierren al público. Es vital para el turismo y el desarrollo económico”.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

Read more: https://t.co/esIVkLwzDN pic.twitter.com/vC6LHzO3g3