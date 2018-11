‘Objetofilia’: se casó con una estación de tren y tiene ‘intimidad’ con ella

En Estados Unidos, California, una mujer de 45 años afirmó que está enamoradísima de una estación de tren de Santa Fe. Dice que su ‘historia de amor’ comenzó a los nueve años, aunque también tuvo un romance con un hombre.

“Una vez amé a un humano, se llamaba Tom y estuvimos juntos durante 18 meses, pero no funcionó”, dijo en declaraciones recogidas por Clarín. La mujer afirmó que la relación que ella tiene con la estación de tren en California funciona muy bien porque el lugar “nunca la abandonaría”.

Carol recorre todos los días 45 minutos para ir a verla. Dedica un tiempo a pasear por el lugar y a tocar, abrazar e incluso besar sus paredes. La mujer mencionó que le gustan mucho los trenes y que incluso, casi llega al orgasmo con tan solo sentir la pared del edificio detrás de ella. Aunque para otras personas esto puede ser extraño, ella ha investigada mucho acerca de su sexualidad y del ‘enamoramiento’ hacia un objeto, u ‘objetofilia’.

Su enlace con la estación de Santa Fe, en California, Estados Unidos, lleva tres años. Sin embargo, la ‘objetofilia’ se habría desarrollado en 36 largos años.

Sin embargo, Carol asegura ser muy respetuosa. Ella dice que no tiene relaciones físicas con el edificio porque sería una falta de respeto hacerlo en público. Pero, asegura que, debido a la ‘objetofilia’ desarrollada, ella tiene ‘sexo mental’ con la estación de tren.

La mujer de Estados Unidos mencionó en una entrevista que esta es una manera de expresarse. “La sexualidad objetiva no es una enfermedad mental. Es nuestra sexualidad, al igual que ser lesbiana o bisexual, no estamos locos. La gente simplemente no entiende”, mencionó, según recogió el medio citado.