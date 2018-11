YouTube: científicos graban extraño pulpo “Dumbo” en las profundidades del mar de California [VIDEO]

Espectáculo marino en las profundidades del mar. Una misión científica logró obtener un impresionante registro audiovisual que capta al extraño pulpo “Dumbo” en todo su esplendor, según registra video de YouTube. La especie marina Grimpoteuthis guarda en su biología una extraña característica: sus aletas se asemejan a las orejas del popular elefante. Por ello la razón de su nombre.

Los científicos de la organización sin fines de lucro Ocean Exploration Trust fueron los artífices de la grabación que ya se halla en YouTube. Ellos exploraban una región cercana a un volcán submarino, cuando el pulpo de, aproximadamente, 60 centímetros pasó frente a la cámara de la embarcación de investigación E/V Nautilus.

Spooky! This ghostly Grimpoteuthis octopus drifted past flapping wing-like fins, then ballooned out its webbed arms. Also known as an umbrella octopus, this individual was approx. 60cm (almost two feet) long!



