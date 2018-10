Dejó sus hábitos de monja para convertirse en modelo de webcam

Una mujer de Colombia llamada Yudy Pineda pasó ocho años en un convento formándose como monja, pero el amor por un hombre la hizo dejar los hábitos.

Pineda de 28 años nación Ituango en el departamento de Antioquia y tras dejar la túnica, comenzó a trabajar como actriz porno webcam.

Yudy dijo a Caracol Noticia en Colombia que con cumplió los dos años, su familia dejó dicho municipio para huir de la guerra.

“Me fui para Urabá. Allá estuve en un colegio de que visitaban monjas y decidí entrar en la vocación”, dijo la mujer.

A los 10 años la joven mujer entró al convento, duró ocho años y asegura que al ingresar “estaba muy contenta”. Sin embargo, se enamoró del profesor que dictaba catequesis a los niños y fue cuando decido abandonar.

Luego de ello comenzó a hacer una vida normal en Medellín y en su nuevo trabajo conoció a Juan Bustos, un hombre que comenzaba a hacer “la primera universidad” en Colombia para preparar modelos webcam. Hizo un casting en un estudio y la contrataron.

"Primero me sentía mal, pero, la verdad, ya no. Me siento súper bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz, mucha tranquilidad cuando estoy allá. Cuando entro, trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa", afirmó Pineda.

El sacerdote de la iglesia donde asiste Pineda en Colombia le pidió que dejara ese trabajo, sin embargo, ella hizo caso omiso, puesto que lo considera como un trabajo “digo y artístico, al que no le ve nada malo”.

Pero, sigue confesándose porque todos los días “entro en masturbación y pornografía”.

Vale destacar que Pineda gana más de 2.500 dólares, trabajando unas 40 horas cada 15 días de actriz porno.