Conoce los famosos que se opusieron y apoyaron la candidatura de Jair Bolsonaro [VIDEO]

Los recientes resultados de las elecciones en Brasil, anunciaron al candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, como el nuevo presidente del país sudamericano.

La campaña y discursos facistas, racistas y homóficos, generó que diversos ciudadanos y famosos muestren su rechazo ante el candidato ultraderechista del Partido Social Liberal (PSL), quién llegó a segunda vuelta el pasado 7 de octubre.

El video que fue publicado por la CNN, mostró un mensaje de la reina del pop, Madonna, donde arremete contra el candidato y muestra su rechazo ante su posible victoria.

“Él no va a desvalorizar, no nos va a oprimir, no nos va a cazar. Fin del fascismo”, escribió la reconocida cantante en su cuenta de Instagram.

Muy por el contrario, el futbolista, Ronaldinho, resaltó su apoyo al reciente presidente de Brasil, además posó con camiseta que lleva el número del candidato.

“Para un mejor Brasil, quiero paz, seguridad y alguien que no de alegría de nuevo. ¡Elegí vivir en Brasil y quiero un Brasil mejor para todos”, escribió en su publicación de Twitter.