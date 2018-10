Donald Trump arremete contra Twitter al denunciar “robo” de seguidores

Cuando Donald Trump notó que su número de seguidores en Twitter había descendido creyó que se trataba de un ataque dirigido hacia él. Sin embargo, la red social preferida por el mandatario de Estados Unidos perdió millones de usuarios mensuales tras una purga de cuentas falsas.

Lo paradójico es que Trump efectuó su denuncia este viernes a través de la misma red social a la que acusaba de “partidismo”. Mediante un tweet él expresó: “Twitter ha eliminado mucha gente de mi cuenta y, aún más importante, parece que han hecho algo que hace más difícil registrarse (en la plataforma). Han sofocado su crecimiento hasta un punto que ya es obvio para todos. Hace unas semanas era un cohete, ahora es un dirigible. ¿Partidismo total?”.

El mensaje de Donald Trump parece retomar la insatisfacción ya expresada por el mandatario en agosto de este año, cuando advirtió a Twitter, Facebook y Google de que "tengan cuidado" porque se están "aprovechando de mucha gente".

Ante la acusación infundada de Trump, un portavoz de Twitter se ha limitado a explicar que "muchas cuentas importantes han perdido seguidores recientemente", en lo que se trataría de una nueva purga de usuarios artificiales o bots', dedicados a la difusión de "fake news" o información falsa.

La “limpieza” que Twitter ha efectuado no solo afectó a la cuenta oficial de Donald Trump, ya que debido a este proceso de purga, la red social pasó de contar con 335 millones de usuarios durante el pasado trimestre a 326 millones durante el último periodo, es decir, la compañía ha perdido 9 millones de usuarios mensuales.

Twitter has removed many people from my account and, more importantly, they have seemingly done something that makes it much harder to join - they have stifled growth to a point where it is obvious to all. A few weeks ago it was a Rocket Ship, now it is a Blimp! Total Bias?