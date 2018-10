Joven descubrió que su pareja era un delincuente, terminó con él y él la mató

Brutal asesinato. Una estudiante de último año de comunicaciones fue asesinada a tiros por su expareja tras romper la relación amorosa con él. La mujer había descubierto que su novio tenía antecedentes penales como delincuente sexual por lo que decidió bloquearlos de redes y cortar todo tipo de comunicación con él.

El cuerpo de Lauren McCluskey fue hallado dentro de un auto en el campus de la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Y más tarde fue encontrado muerto, Melvin Rowland, expareja de la joven, el cuerpo de Melvin tenía un orificio de bala ya que el mismo se había disparado al interior de una iglesia cerca de la universidad.

Lauren McCluskey también competía en el pentatlón y heptatlón.

Al día siguiente del hallazgo, la madre de la víctima dijo: "Anoche, poco antes de las 9, regresaba de clases al dormitorio universitario mientras me hablaba (hija) por teléfono (...) De repente la oí gritar '¡No, no, no!'. Pensé que había tenido un accidente de auto. Eso fue lo último que supe de ella. Mi esposo llamó a la policía. Mantuve la línea abierta y en pocos segundos, una joven levantó el teléfono y dijo que todas las cosas de Lauren estaban en el suelo".

La mujer también advirtió que su hija y Melvin habían salido juntos por más de un mes pero que ella terminó con el -9 de octubre- luego de que un compañero de la universidad le mostrara los antecedentes penales de su pareja.

La madre dijo que su hija le contó que luego que terminaron, él la acosaba y por eso bloqueó sus números y cualquier medio por donde pueda encontrarla. "Le mintió sobre su nombre, su edad y su historial criminal (...) Un amigo informó a Lauren sobre el historial criminal, y ella terminó la relación con su asesino. Ella bloqueó los números de teléfono de él y sus amigos y denunció ante la policía de la Universidad de Utah que estaba siendo acosada", agregó.

