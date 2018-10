EEUU: Su hijo sufría bullying, confrontó al acosador y descubrió su triste historia

En Texas, Estados Unidos, Aubrey Fontenot contó cómo solucionó el bullying que venía sufriendo su hijo en la escuela por parte de un compañero mayor que él.

Jordan, de tan solo 8 años, tenía que aguantar todo los días los malos tratos del estudiante en horas de estudio. Fontenot al enterarse de esto acudió a la escuela y conversó con el acosador. La charla lo dejó sorprendido al conocer la razón detrás del bullying.

Aubrey Fontenot se comunicó con Tamarion, el acosador, y coordinó con él para pasarlo a buscar en su cadas y así preguntarle el motivo del acoso.

En la conversación el joven reveló que a él también le hacían bullying cuando era más chico en la escuela por el hecho de no tener ropa limpia y porque su familia no tiene casa propia, sino alquilada.

Sin justificar su accionar con su hijo, el padre de familia comprendió que lo que estaban viviendo ambos estudiantes era un círculo vicioso de violencia que no iba a parar y que Tamarion descargaba su frustración sobre Jordan. Él habló con la madre del adolescente y confirmó todas sus palabras.

En Twitter, Aubrey Fontenot comentó que decidió ayudar al muchacho para, según sus palabras, rescatarlo de la vida que le había tocado. El hombre le compró ropa al acosador y publicó la historia en Twitter

"Recordemos que detrás de un acosador puede haber una terrible historia que lo lleva a reaccionar contra los demás", escribió en la red social.

spent some time with my sons school bully yesterday .. just to dig a little deeper on”why?” .. come to find out he was being bullied for not having clean clothes n clean shoes.. I asked “why?” .. just to find out that his family is currently homeless🤴🏿♥️🙏✊🏽I had to do Something pic.twitter.com/IY29lgChqY