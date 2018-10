NASA descubre gigantesco iceberg perfectamente rectangular [FOTO]

La misión ''IceBridge'', considerada como el mayor estudio aéreo polar de la tierra, se encontraba sobrevolando la Antártida cuando de repente descubrió un enorme iceberg perfectamente simétrico.

El bloque de hielo, el cual mide casi tres kilómetros, fue localizado flotando cerca a lo que se conoce como la plataforma de hielo Larsen C. A través de su cuenta de Twitter, la agencia espacial difundió la fotografía y señaló que se trata de un iceberg tabular.

Asimismo, los ángulos rectos y superficie plana de este iceberg indicarían que se desprendió recientemente de un bloque continental, que en este caso vendría a ser la plataforma de hielo Larsen C.

Encontrar este tipo de imágenes no suele suceder con mucha frecuencia, solo cuando el desprendimiento ha sucedido de manera reciente. Con el paso de los días, factores como el viento y el mar generan que el hielo comience a perder los ángulos perfectos que tuvo en un principio. Es así como terminan obteniendo una apariencia más común.

Como se sabe, normalmente cuando un iceberg se encuentra flotando en el océano solo el 10% de su tamaño se encuentra en la superficie. Sin embargo, en este caso no se sabe con certeza si todo el iceberg se encuentra a flote o solo una parte de este.

La operación ''IceBrige'' es una misión de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, la cual se encarga de obtener imágenes de los polos para poder entender cómo el hielo ha ido cambiando a lo largo de los años.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z