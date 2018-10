Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala, condenada a 15 años de prisión

Roxana Baldetti se ha convertido en la primera persona en ocupar el cargo de vicepresidenta de Guatemala y ser condenada tiempo después por diversos delitos de corrupción a 15 años de cárcel. El motivo principal tiene su origen en un millonario fraude al Estado en el que intentó limpiar la contaminación de una laguna utilizando una fórmula por la que exigía grandes sobrecostos.

Acusada como la cabecilla del emblemático caso 'Agua Mágica', la exfuncionaria pública generó polémica tras autorizar un pago de 17.8 millones de dólares a una empresa israelí para comprar una fórmula química que permitiría la limpieza del lago de Amatitlán.

No obstante, de acuerdo a las medidas de fiscalización que se tomaron, descubrieron que solo se trataba de una mezcla de agua con sal en la que no habían realizado todo el pago, sino que solo dieron una cuota inicial de 2,7 millones de dólares. Durante las investigaciones se determinó que el líquido provisto por la empresa M. Tarcic Engineering Ltd "no ha servido ni sirve para nada".

Asimismo, en vista de las pruebas así como el desvío del dinero del tesoro público, Baldetti fue hallada culpable de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, según reveló el máximo tribunal de Guatemala a través de Pablo Xitumul, uno de los tres jueces que integran esta jurisdicción.

También se probó que casi el total del monto fue desviado a 13 cuentas bancarias. Entre las personas señaladas, se encuentra su hermano. Como se conoce, la imputada tiene actualmente 56 años y fue identificada como 'la jefa' de este caso y permanecía detenida desde el año 2015 por otros delitos por los que aún no es juzgada junto con el expresidente Otto Pérez Molina.