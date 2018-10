China retiene a Meng Hongwei por corrupción y él renuncia a Interpol

Meng Hongwei renunció a la presidencia de la Interpol el domingo 7 de octubre y lo anunció alrededor del mediodía a través de sus redes sociales. Él fue reemplazado de forma inmediata por el vicepresidente, el surcoreano Kim Jong Yang, quien asumirá como presidente interino.

Por su parte, China, que se mantenía en hermetismo hace algunas horas, confirmó que mantiene detenido a Meng Hongwei. El Ministerio de Seguridad Pública acusó al expresidente de la Interpol de corrupción. Él había sido reportado como desaparecido desde el 29 de septiembre y no había tenido comunicación con su familia desde el 25 del mismo mes.

Los cargos que Seguridad Pública imputa a Meng Hongwei son los de “violación de la legislación estatal”. Según la institución, la otrora máxima autoridad de la Interpol y además, exmiembro del Partido Comunista de China, habría aceptado sobornos y por ello se le habría abierto una investigación en su propio país.

El pronunciamiento sobre el paradero de Hongwei se da después del emplazamiento de la Interpol a revelar su paradero y la noticia sobre la investigación por supuestos actos de corrupción que el régimen chino le sigue, publicado por un medio de comunicación independiente de Hong Kong.

Su familia había denunciado que el exfuncionario chino había aterrizado en su país natal después de un vuelo desde Francia y que desde entonces estaba desaparecido. Meng Hongwei, de 64 años, podría ser retenido hasta por seis meses por la Comisión Nacional de Supervisión, encargada de investigar actos de corrupción.

Por otro lado, entre el 18 y el 21 de noviembre, la Interpol elegirá un nuevo presidente para los dos años siguientes. El proceso se llevará a cabo en la 87° Asamblea General, según informó el organismo.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39