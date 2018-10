Selfies extremos han cobrado más de 250 muertes según un estudio en India

Los selfies en zonas peligrosas de altura o de situaciones de riesgo en el mar, volcanes y otras insólitas locaciones se han vuelto una moda que ya ha cobrado la vida de cientos de personas. Así lo revela un reciente estudio publicado por All India Institute of Medical Sciences, un grupo de escuelas públicas de medicina en Nueva Delhi, en India. El periodo que abarca la investigación es desde octubre del año 2011 hasta noviembre del 2017 en el que se registraron 259 muertes por intentar tomarse una fotografía de este tipo.

A raíz de esta serie de accidentes que terminaron en defunciones, países como Rusia y Mumbai han emprendido operativos para que se prohíban estos selfies en zonas que pongan en riesgo sus vidas. Además, esta tendencia revelada detalla también cuáles han sido las causas de muertes más comunes después de haberse fotografiado y subir sus imágenes a las redes sociales.

El que se ubica en primer lugar es el ahogo, seguido de incidentes que implican a un medio de transporte tales como un tren o un auto. Por último, en menor medida se encuentra la caída al vacío que, en algunas ocasiones, han sido registradas en video y subidas a YouTube. En cuanto a los motivos relacionados a estas muertes, el estudio que forma parte ahora de la Journal of Medicine and Primary Care, destaca que se registraron la electrocución e incluso disparos con armas de fuego. Los países con mayor porcentaje de defunciones de este tipo son India, seguido de Rusia, Estados Unidos y Pakistán.

Cabe precisar que esta moda de tomarse fotos tuvo su auge en el año 2014 en la ceremonia de los premios Oscar. Desde entonces, miles de usuarios intentaron llevar esta tendencia a otros niveles haciendo selfies en lugares llamativos haciendo parkour, deportes extremos, entre otros.

"Las muertes por selfies ya se convirtieron en un problema de salud pública", comentó Agam Bansal en el medio The Washington Post, uno de los autores de es estudio realizado en India. Cabe destacar que un estudio similar publicado en el Journal of Injury Control and Safety Promotion, indicó que 75 personas murieron por estas maniobras entre 2014 y 2016.