Se hizo un tatuaje estando embarazada y al poco tiempo quedó en silla de ruedas

Los tatuajes han estado siempre de moda y por mucho tiempo fueron un tabú, incluso, en el siglo XXI algunas sociedades todavía es considerado una supertición, pero muchas veces se debe tener cuidado con quién o a qué lugar acudir para hacerse este tipo de grabados.

Este es el caso de Luisa Fernanda Buitrago en Colombia, quien se fue a hacer un tatuaje debajo de su seno estado embarazada.

Pero algo no salió bien. Luego de hacerse el tatuaje, la mujer comenzó a complicarse con múltiples problemas de salud que le impidieron caminar y le hicieron perder el bebé que esperaba.

Buitriago comentó que al hacerse el tatuaje debajo de su seno, adquirió su médula espinal, por lo que los médicos le indicaron que no podría caminar nuevamente.

El pasado mes de marzo del año 2017 la mujer de Colombia se sometió a una operación para drenar el líquido de la médula espinal, pero comenzó a sufrir del apéndice.

“Por mucho medicamento, tuve el aborto el 19 de marzo. Tuve un aborto espontáneo por mucho, demasiado medicamento”, señaló Luisa Fernanda.

Luego de lo ocurrido, la joven comenzó a sufrir de depresión, sin embargo, dijo que acudía a terapias y aprendió a hacer las cosas por sí solas.

También confesó que aunque no puede salir a la calle porque no tiene la silla de rueda adecuada, no pierde las esperanzas de continuar aprendiendo cómo superar esta adversidad con la mejor actitud posible.