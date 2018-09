Posible nuevo acuerdo con el FMI detiene la caída del peso argentino

En poco días, el Gobierno de Mauricio Macri ha pasado de la postración absoluta a un entusiasmo considerable. Desde su anuncio, la inminencia de una nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha generado importantes expectativas y ha dado esperanzas a la economía del país sudamericano. Según un informe, el peso habría recuperado el 5% de su valor respecto del dólar, y se presumen alzas consecutivas en la bolsa de valores por, al menos, siete días; por lo que la siguiente semana se sabrá con exactitud si los datos macroeconómico eran positivos. Se prevee una subida de precios por encima del 40% durante diciembre.

Pese a lo mencionado, el Gobierno anunció este jueves que desempleo se incrementó hasta el 9.6%, el porcentaje más alto de los últimos años. Aunque esta cifra no es un reflejo exacto de los efectos que produjo la caída del peso, durante el Gobierno de Macri, registrado el mes anterior, por lo que las expectativas resultan poco favorables.

Frente a esto, el presidente de Argentina pidió un nuevo "auxilio" del FMI para evitar futuras mayores complicaciones. La idea del Gobierno de Macri es que haya un encuentro -durante la apertura de las sesiones ordinarios de Asamblea General de la ONU en New York- con la titular del Fondo, Christine Lagarde, para dar impulso a las negociaciones. Este acuerdo, pretende modificar el anterior, que contemplaba un rescate de 50.000 millones de dólares, el cual resultó insuficiente. Para ello, el gobierno argentino se comprometió, en un intento por recuperar la confianza en la capacidad de pago, a alcanzar un equilibrio fiscal primario a más tardar el año próximo.

El presidente Macri ha querido atesorar el optimismo en la nación y prometió, una vez más, que el futuro será próspero. "Vamos a tener que poner el hombro unos meses, pero estamos saliendo definitivamente de estas tormentas, viendo que el mundo no tenga tormentas nuevas, y eso significa que de a poco nos vamos a ir recuperando”, manifestó, luego de sostener una reunión con sus ministros. Que estas promesas se cumplan dependerán de que se concrete este acuerdo.

La respuesta del FMI

El vocero del Fondo Monetario, Gerry Rice, no descartó el encuentro entre Mauricio Macri y la presidenta del organismo económico, Christine Lagarde, el lunes en New York. Indicó que no existe una fecha concreta para la firma de este posible nuevo acuerdo. El portavoz sostuvo, además, que no se tiene prevista una reunión formal entre ambos, pero que esto no significa una mala señal, debido a que se cuenta con el ánimo de apoyar a Argentina lo más pronto posible. "Trabajamos muy duro para concluir estas conversaciones y lograr una rápida respuesta tan pronto como sea posible", dijo Rice.