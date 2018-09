Estados Unidos: Le quitó el celular a su hija de 15 años y fue arrestada

En Estados Unidos, disciplinar a su hija le salió caro a Jodie May. La madre norteamericana le decomisó el celular a su hija de 15 años sin pensar que las consecuencias las pagaría ella. Jodie May le quitó el teléfono a su hija para castigarla por haber tenido problemas en el colegio.

Su exesposo, que se comunicaba por el celular con la menor, decidió tomar medidas para corregir la situación. Él reportó el celular como robado ante la policía de los Estados Unidos. Según el padre de la menor de 15 años, él podía hacerlo porque supuestamente el celular estaba a su nombre.

Jodie May fue arrestada en la víspera del Día de la Madre, en mayo de este año. La mujer de Estados Unidos estaba amamantando a su bebé cuando la policía se acercó a su domicilio a aprehenderla. Ella tuvo que dejar a su hijo de 4 semanas, porque los efectivos policiales no le permitieron tomar medidas de precaución. "Él me había dicho que me iba a arrestar y le pregunté si podía entregarme el lunes siguiente porque tenía un nuevo bebé y aún no se alimentaba", le dijo ella al oficial, según Univisión.

Las autoridades de Estados Unidos no le otorgaron ningún tiempo adicional. Los policías la arrestaron y la encerraron en una celda. Estuvo dentro cerca de dos horas hasta que pudo salir pagando una fianza de 200 dólares. Ella justificó su accionar diciendo que era una medida correctiva a la cual tenía derecho, ya que buscaba disciplinar a su hija.

Quedó establecido que el celular era propiedad de la menor, ya que el padre, aunque lo había comprado, se lo había regalado a su hija en la anterior Navidad. El fiscal Ron Frantz justificó el accionar de las autoridades de Estados Unidos diciendo que la madre nunca informó que la retención del celular fuer para castigar a su hija. Este hecho no estaba incluído en el informe original. Jodie May, por su parte, tiene una versión diferente. Ella cree que el fiscal sabía por qué había tomado el celular con anterioridad.