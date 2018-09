EEUU: Tiroteo en Maryland habría dejado 3 muertos

Tiroteo mantiene en vilo a Estados Unidos. La oficina del condado de Harford en Maryland ha informado la presencia de un tirador en la zona, el cuál inició el ataque a las 9 de la mañana. Portavoces han confirmado que el ataque ha dejado varias víctimas y que aún no se ha atrapado al sospechoso.

Al respecto, los agentes del orden han pedido a los residentes seguir las medidas de seguridad a fin de evitar más heridos. Las autoridades de EE.UU. también han señalado que la situación "sigue siendo fluida" y que la zona permanecerá cercada.

"Podemos confirmar que hubo un tiroteo en la zona de la calle Spesutia y la calle Perryman. Múltiples víctimas. La situación sigue siendo fluida. Por favor evitad la zona", dijeron los agentes vía Twitter.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.