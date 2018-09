Rubio a Maduro: “es dictador de una nación donde personas comen una vez al día”

El festín de Maduro trae cola. Tras el lujoso banquete de Nicolás Maduro en el “Nusret Sandal Bedesteni”, el senador estadounidense Marco Rubio se sumó a la ola de críticas y calificó al presidente de Venezuela como un “dictador del sobrepeso de una nación donde el 30% de la gente come solamente una vez al día”.

A través de Twitter, Rubio le dedicó varios mensajes al presidente venezolano y dijo que era inaceptable que Maduro pagara tanto por un almuerzo cuando “los infantes están sufriendo de la desnutrición” en Venezuela.

Indignado por las publicaciones del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el popular chef Salt Bae, el senador dijo “No sé quién es este bicho raro #Saltbae, pero el tipo que está tan orgulloso de ser anfitrión no es el Presidente de #Venezuela”.

I don’t know who this weirdo #Saltbae is, but the guy he is so proud to host is not the President of #Venezuela. He is actually the overweight dictator of a nation where 30% of the people eat only once a day & infants are suffering from malnutrition. https://t.co/sSNPK9cAAx