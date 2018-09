El peligroso Tifón Mangkhut inunda lujoso hotel en China [VIDEO]

Videos sorprenden en redes sociales. El paso del Tifón Mangkhut ha dejado -alrededor de- 64 muertos, personas atrapadas y decenas de desaparecidos, a las víctimas ahora se suman los huéspedes del prestigioso Sheraton Dameisha Resort en China, quienes vivieron en carne propia el poder del Tifón Mangkhut.

A través de redes sociales, diversos visitantes del hotel turístico grabaron -desde un piso superior- como el agua los iba acorralando y rompía las ventanas del edificio. En otro clip se ve como la marea arrastra mesas y sillas del establecimiento ubicado en Shenzhen.

Vale recordar que el poderoso tifón generó la mayor cantidad de daños en Filipinas, mientras continúa su recorrido su poder destructivo es cada vez menor. Mangkhut es considerado uno de los más fenómenos más potentes en lo que va del año.

Durante su trayectoria, el Tifón Mangkhut ha provocado la evacuación de al menos 3 millones de personas, decenas de muertos, desaparecidos por deslizamientos de tierra y la destrucción de rascacielos e inmuebles en Filipinas y Hong Kong.

Miembros de rescate trabajan para encontrar a desaparecidos tras deslizamientos de tierra en Filipinas.

El fenómeno provocó que el nivel del mar alcance olas de más de 3 metros de altura, así como ráfagas, potentes lluvias y principales carreteras obstruidas. La -ahora- tormenta sigue ayer su avance desde la costa sur china hacia el interior del país.

RT NicolasTanev: Sheraton hotel at ShenZhen Dameisha, was hit hard by Mangkhut typhoon! #Sheraton #ShenZhen #Mangkhut #typhoon pic.twitter.com/8QhzSkPnwp