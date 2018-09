Hombre fingió tener síndrome de down, contrató mujeres y se aprovechó de ellas

Fingió estar discapacitado y se aprovechó de mujeres. Paul Menchaca, de 30 años, ha sido denunciado por 3 enfermeras, quienes lo acusan de haber sido contratadas para cuidarlo y asearlo ya que supuestamente el padecía de Síndrome de Down y no podía cumplir con estas actividades.

Las mujeres narraron que durante el tiempo en el que estuvieron bajo sus órdenes, el hombre fingió estar discapacitado y constantemente pedía que lo bañaran y le asearan los genitales "agresivamente" y que nunca estaban lo suficientemente limpios. Además que cuando ellas le cambiaban el pañal que usaba, el hombre se excitaba sexualmente.

Ante las autoridades, las trabajadoras dijeron que las 3 recibieron su paga y fueron contratadas por Amy, la madre del hombre. Sin embargo, el sujeto confesó haber usado el nombre de su madre para hacer público el anuncio en Internet y ser él, quien solicite y pague por el servicio.

Alarmadas por su comportamiento, las mujeres decidieron reunirse y conversar sobre la actitud de Menchaca. Tras coincidir en que su accionar no era propio de el de una persona con síndrome de down decidieron perseguirlo y fue cuando descubrieron que vivía en casa de sus padres y no en los lugares donde ellas lo aseaban y cuidaban.

Ante el engaño, decidieron confrontarlo y hacer público el caso. Ante el tribunal, Menchaca aseguró que sí "tenía necesidades especiales" y que tenía "bajo nivel de inteligencia". Pero sus padres aseguraron que su hijo no tiene ningún tipo de enfermedad o síndrome y que tampoco necesitaba de pañales.