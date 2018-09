Resort de lujo pagará $120 mil a quien pase un año en uno de sus hoteles

Una cadena de hoteles resort de lujo en México ha decidido pagar 120.000 dólares por un año, a quien promocionen sus lugares exclusivos a través de las redes sociales.

“El mejor trabajo del mundo”, como lo catalogó la cadena de resort de México dijo que la labor va dirigida a influencer que quieran vivir por un año en hoteles.

Desde Nuevo Vallarta hasta Puerto Peñasco, así como Acapulco, Guerrero, la Riviera Maya, es donde se encuentra varios hoteles de esta cadena de resort mexicana.

Vale destacar que la Secretaría de Turismo de México es quien promociona todos los destinos nombrados atenteriormente.

En la web www.worldsbestjob.com informa que los interesados tienen para inscribirse hasta el 21 de octubre y aspirar a ser “embajadores de la felicidad”.

Want to have the World's Best Job? Apply now to be our brand ambassador and live for a year at the most impressive resorts in Mexico! https://t.co/QmcOIqnLnL#Vidanta #WorldsBestJob #Wonderlust #AmazingResorts #AmazingPools #Traveling #TravelMexico pic.twitter.com/lyDDBKckrB