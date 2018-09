Twitter: Revelan lo que siente un perro cuando lo van a sacrificar

En Twitter, una usuaria compartió en un estado la respuesta que le dio un veterinario de Estados Unidos sobre qué sentían los animales antes de morir. A veces, algunas personas utilizan los servicios de un veterinario cuando deciden acabar con el sufrimiento de una mascota enferma, o por complicaciones propias de la edad. Sin embargo, no todos acompañan a sus perros o gatos a la hora de morir.

"Le pregunté a mi veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo y me dijo que, cuando tenía que sacrificar un animal, el 90% de los propietarios no querían estar en la habitación cuando los inyectaba. Los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus dueños", escribió una usuaria identificada como Jessi Dietrich en Twitter. Según el veterinario, los perros necesitan contar con la presencia de sus dueños, pues están asustados, rodeados de personas extrañas.

“Y por esta razón literalmente voy a estar acunando a mi humilde Rick cuando su tiempo venga, con todos sus juguetes favoritos y arañazos sin fin, independientemente de lo angustiada que esté”, puntualizó en la red social. Casi inmediatamente, su publicación se viralizó en internet.

Sus estados generaron múltiples reacciones de la comunidad de Twitter. Muchos le dieron su apoyo, otros agradecieron la recomendación y algunos declararon sentirse culpables por haber abandonado a su mascota en la sala del veterinario. Ante estos mensajes, la usuaria declaró que su intención era concientizar a los demás, no “romperle el corazón a todo el mundo”, afirmó la escritora del viral.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me