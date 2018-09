Facebook: adolescente anunció su muerte y se ahorcó en el 'Casino del Diablo'

Se despidió por Facebook. Karen Michelle Peralta Bernal, era una adolescente de 14 años, quien se quitó la vida la madrugada del domingo en una casa abandonada conocida como el “Casino del Diablo”, en México.

Según el reporte oficial, residentes de la zona llamaron al número de emergencias del país -alrededor de las 2 de la tarde- para reportar el hallazgo de una adolescente muerta en el inmueble. Los agentes señalaron que otros menores de edad había encontrado a la niña.

Una segunda llamada corroboraría la versión. Minutos después los socorristas de la Cruz Roja llegarían hasta la casa y encontrarían a la menor ahorcada. Tras revisar su cuerpo, los especialistas certificaron la muerte de la menor.

Pistas en Facebook

Pero la muerte de Karen Michael Peralta Bernal no sería una coincidencia ya que la menor una noche antes del suicidio había dejado diversos mensajes en los que advierte que se quitará la vida, al parecer por una decepción amorosa.



“Mañana me voy a suicidar, fue un gusto haberlos conocido. (...) Él ya no regresó, no otra vez, qué bueno que hasta ahora no te haigas arrepentido, me voy muy contenta por eso (sic)” (...) “Quizá el destino nos separó porque los dos merecemos algo mejor”, escribió en Facebook.

La menor fue velada en una ceremonia íntima y la red social de la adolescente se llenó de mensajes de duelo para ella y su familia. Pese a los mensajes, el Ministerio Público ha iniciado una investigación en torno al caso y ha evitado dar más detalles al respecto.