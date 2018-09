Estados Unidos: Celebración en McDonalds’s termina en tiroteo

Un tiroteo en un McDonald’s de Estados Unidos dejó un muerto y cuatro heridos esta madrugada. El restaurante de comida rápida, ubicado cerca a la Universidad Auburn en el estado de Alabama, está en la avenida comercial West Magnolia, al lado de otros bares. El lugar es popular entre los jóvenes universitarios del lugar.

En el local de McDonald’s un grupo de jóvenes estaba celebrando el triunfo de la Universidad Auburn en un juego de fútbol americano. El equipo deportivo había derrotado a los jugadores de Alabama State el día de ayer en la noche.

Poco después de las dos de la madrugada de hoy, se reportó un tiroteo en el local de comida rápida. La policía de Estados Unidos encontró a un joven muerto. Él tenía 20 años y falleció debido a las heridas de bala. Trascendió que vivía al sur del país, en una localidad a 20 millas de Auburn.

Además, otras cuatro personas, entre ellas un universitario, resultaron heridas por el tiroteo en Estados Unidos. Las víctimas del ataque con arma de fuego no llegan a los 22 años. Dos son menores de edad, de 16 y 17 años. Los otros dos jóvenes cuentan con 19 y 21 años. La víctima de 16 años es de Opelika, Alabama, y ha sido trasladada al Centro Médico Piedmont Columbus Regional , pues fue herida de gravedad. Los otros tres jóvenes fueron atendidos en Centro Médico East Alabama y ya se encuentran estables. Las autoridades policiales de Estados Unidos han abierto una investigación, porque sospechan que el tiroteo ha sido dirigido.

Manhunt Underway For The Guy Who Opened Fire at a McDonald's Restaurant Last Night Near Auburn University in Alabama.

Authorities Say The Shooting Happened After a Fight Broke Out Over The Football Game.

1 Dead and 4 Injuried.

Call Auburn Police or 911pic.twitter.com/dHx1Z9taNd