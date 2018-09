Japón: Gobierno suspende exportaciones de carne de cerdo por peste

Japón sin carne de cerdo ni de jabalí. Autoridades del Ministerio del país han confirmado -este domingo- el primer brote de peste porcina luego de 26 años. Portavoces señalaron que la peste fue descubierta cuando un cerdo que murió en una granja en la prefectura de Gifu.

Ante el temor de que esta se expanda, las autoridades niponas dijeron que la principal medida a seguir es no exportar carne de cerdo así como de jabalí. Cabe señalar que el temor se inició a principios de agosto.

Cabe señalar que hace 3 días, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se reunió -de carácter urgente- con la ONU para diseñar una propuesta regional que ayude a combatir el mal.

"Es crucial que esta región esté preparada para la posibilidad real de que la peste porcina africana salte la frontera hacia otros países", alertó Wantanee. Asimismo, solo en Pekín se sacrificaron más de 40 000 cerdos.

¿Qué es la peste porcina y cómo afecta a los humanos?



El virus de la peste porcina es altamente contagioso y se transmite entre cerdos o productos porcinos. Una vez que se registra en un país es muy posible que se extienda a otros más.

Los síntomas en cerdos son: fiebre alta, pérdida de apetito, hemorragias de la piel y órganos internos, y por último muerte del chancho o jabalí.

Si bien para los humanos no es un peligro grave sí es un problema sanitario serio. Y ya que no existe medicación ni vacuna para impedirle es preferible no consumir carne infectada y asegurar la procedencia de estos animales.