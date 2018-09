Trump a la caza del ‘Garganta Profunda’

CNN. Agencias

El miércoles The New York Times publicó un artículo de opinión anónimo titulado: "Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump". Identificado solo como un "alto funcionario", el artículo expone cómo el autor, así como otros de sus colegas dentro de la administración, está llevando a cabo una campaña semiabierta para evitar que el Presidente haga demasiado daño a la nación. "Muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones", escribió el autor.

Después de este artículo explosivo, ¿quién es esa 'garganta profunda'? Puede ser uno de todos los protagonistas que giran en torno a Trump, pueden ser los que están bajo la lupa por delitos fiscales, por sospechas de conspiración, por obstrucción a esos procesos, etc. Lo cierto es que existe una "resistencia", un conjunto de "altos funcionarios que trabajan diligentemente" para "frustrar partes de la agenda" de Trump.

La única pista que tenemos para dar con el autor proviene de este tuit del equipo del NYT: "Un alto funcionario dice que él y otros están trabajando para frustrar los 'impulsos equivocados' del Presidente. Una portavoz del Times dijo que el tuit fue un error. "El tuit fue redactado por alguien que no conoce la identidad del autor, incluido el género, por lo que el uso de 'él' fue un error", dijo Danielle Rhoades.

Estas son algunas de las 13 personas que podrían ser el autor del artículo de opinión.

Jeff Sessions

Sessions sobresale como una posibilidad por una simple razón: tiene motivos. Nadie ha sido más difamado públicamente por Trump que su fiscal general. Y esta semana, Sessions descubrió que Trump se ha referido a él como "retrasado mental" y se burló de su acento sureño, según el nuevo libro del reportero Bob Woodward.

James Mattis

El secretario de Defensa ha sido el miembro favorito del gabinete de Trump. Pero las citas atribuidas a Mattis en el libro de Woodward son muy duras con Trump, aunque Mattis rápidamente negó que las haya dicho. Y si alguien tiene que perder algo es Mattis, un militar condecorado que sirve a su país de nuevo.

Fiona Hill

Hill, experta en Rusia, podría tener razones para chocar tan públicamente con Trump. Ella es mucho más escéptica sobre los motivos rusos que Trump, y fue notablemente excluida cuando Trump y Putin se juntaron en la reunión del G20 en Alemania, en 2017. Según los informes, Trump la confundió con una empleada en una de sus primeras reuniones con él sobre Rusia.

Mike Pence

El vicepresidente es todo sonrisas, asiente, con lealtad discreta en público. Lo que significa que tiene la cubierta perfecta para escribir algo como esto en NYT. Pence también es ambicioso, y no hay duda de que quiere ser presidente. Pero, ¿sería el mejor camino para llegar a la Casa Blanca correr el riesgo de escribir este mordaz artículo de opinión, que esperar a Trump? El director de Comunicaciones de Pence, Jarrod Agen, negó que Pence o alguien de su oficina redactara el artículo.

Nikki Haley

La embajadora en la ONU está, como Pence, entre los favoritos de Trump. Ella también está muy comprometida en el escenario mundial y una voz preocupante cuando se trata de cómo el presidente ve a Rusia y Putin. Haley, como Pence, es ambiciosa y tiene un ojo puesto en la Oficina Nacional. ¿Sería ese su objetivo?

Don McGahn

Sabemos que el abogado de la Casa Blanca lo será por corta duración, planea irse en el otoño. También sabemos que McGahn se ha enfrentado repetidamente con Trump en el pasado, rechazando la orden de Trump de despedir al abogado especial Robert Mueller.

Dan Coats

El director de Inteligencia Nacional también ha mostrado una tendencia a desviarse del repertorio de Trump. Informado de los planes de Trump de invitar al presidente ruso para una cumbre en EEUU este otoño, Coats dijo que "eso va a ser especial", lo que provocó la ira del presidente.

Kellyanne Conway

Conway, consejera de la Casa Blanca, es alguien que ha sobrevivido durante mucho tiempo en el juego político, y no siendo tonta, no entendiendo en qué dirección sopla el viento.

John Kelly

El jefe de gabinete se ha enfrentado en varias ocasiones con el presidente y parece estar con el tiempo prestado. Kelly se ve sirviendo a su país de la única manera que le queda. ¿Podría ser que exponer a Trump es una última forma de seguir en ese servicio?

Kirstjen Nielsen

La jefa del Departamento de Seguridad Nacional es una aliada cercana de Kelly, quien sabemos que tiene una relación muy tensa con Trump. Pero ella tiene sus propios motivos: Trump la regañó en una reunión del gabinete sobre la cantidad de inmigrantes indocumentados que ingresan al país.

Javanka

La combinación de la pareja Jared Kushner e Ivanka Trump. Ivanka dijo que trabajaría para hacer que su voz se escuchara ante su padre, pero hay pocas pruebas de que haya escuchado mucho a ella o a su esposo. ¿Podría ser esto un poco de venganza?

Melania Trump

Para ser claros, no se puede creer que la primera dama lo haya hecho. Pero su disposición a enviar mensajes cuando no está contenta con su marido o su administración es inconfundible. ("Realmente no me importa ¿a ti?") Y, si crees que esta administración y Trump se rigen por las reglas de los reality shows, entonces Melania, escribiendo el artículo de opinión, es lo que más tiene de reality de TV.