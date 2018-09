Mujer confundió dinamita con una vela y quedó gravemente herida [FOTOS]

Una accidente registrado en la ciudad de Bridgeport, del estado de Connecticut en EE.UU., ha provocado el asombro de miles de personas puesto que una mujer confundió dinamita con unas velas al momento de encender una de ellas en el sótano de su casa, según informó abc News. Como resultado de la explosión, la víctima perdió varios dedos y no la vida ya que se trataba de solo una porción del cartucho del potente detonante que se usa en minería y otros rubros.

La mujer de 30 años de edad, según informan las autoridades que acudieron al hogar, había salido a comprar una luz de emergencia en una tienda cercana de materiales de construcción debido a una tormenta ocurrida esa noche. Como este se encontraba cerrado, regresó a su casa y fue al sótano, donde encontró varios cartuchos cortados de dinamita que confundió con velas y eran propiedad del dueño anterior del recinto. Al encender una de ellas, no pudo reaccionar ante la inminente explosión que le hizo perder varios dedos y múltiples heridas en el rostro.

Tanto su esposo como su hijo, un niño pequeño, estaban en la casa a la hora de la tragedia; sin embargo, ninguno de ellos resultó herido según indicaron los bomberos al llegar a la escena. Asimismo, los miembros del Departamento de Bomberos de Bridgeport y la Policía Estatal de Connecticut retiraron otros dispositivos de dinamita de la casa y como medida de precaución, revisaron otras casas para hallar, liberar y detonar los explosivos en otros lugares y alejar el peligro de la zona.

Luego del incidente, la mujer fue trasladada al hospital Yale New Haeaven, cerca de la casa, y hasta ahora su diagnóstico es reservado aunque se conoce la gravedad de su estado debido a la cercanía que tuvo con la dinamita. Aunque es ilegal poseer este explosivo así como fuegos artificiales o petardos en Connecticut, no se presentarán cargos ya que la familia no tenía conocimiento de la existencia de los mismos en su propia casa.