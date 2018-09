Los padres de los violadores de Khadija justificaron el ultraje sexual

El nombre de Khadija Okkraou se hizo mundialmente conocido cuando una docena de hombres la secuestró, torturó y violó por dos meses en un pueblo de Marruecos. El hecho indignó al país y hoy, los argumentos de los padres de los abusadores han enfurecido más al país.

A un día de que la justicia de Marruecos condene a los 12 implicados, los padres de los secuestradores explicaron por qué sus hijos secuestraron a la joven. “Ella tenía mala fama y se lo buscó”, señaló uno de ellos.

Pese a que la joven relató que fue quemada, tatuada con pintura de pared, torturada y violada por los 12 hombres, los padres de los implicados aseguran que “llevaba una vida promiscua” y que se “paseaba por las calles, pidiendo a los chicos que le den alcohol, cigarrillos, drogas” y ahora acusa “a gente inocente”.

Según los familiares de los jóvenes, la víctima se habría escapado en anteriores oportunidades con el grupo que abusó de ella. Hasta aseguraron que la menor era conocida por prostituirse en la zona y que su familia tenía sabía de su oficio.

La madre de uno de los presuntos atacantes dijo que la menor de edad fumaba, bebía y constantemente iba a nadar en el río. Y que todas estas actividades las hacía sola o a veces en compañía del grupo que se la llevó.

Uno de los vecinos respaldó la versión de los padres de los abusadores, y añadió que la chica andaba en malas compañías. “Tenía malas compañías y la vimos saliendo con chicos", arguyó Ahmed que tiene una bodega cerca de la casa de Khadija.

Violación sin justificación

La organización que apoya a la víctima ha señalado que más allá de que la joven lleve una vida activa sexual o no, los 12 hombres no tenían derecho a abusar de ella. "Aún si tenía relación con alguno de esos jóvenes, de ninguna forma eso justifica la violación repetida ni la retención contra su voluntad”, dijeron.

"Son sus hijos. Yo no quiero hacer daño a nadie, pero tiene que hacerse justicia y no puedo acusar a nadie erróneamente", dijo Mohammed, padre de la joven.

Pese a los señalamientos, la joven se ha defendido: "durante el cautiverio me drogaban constantemente hasta que un día desperté y vi que mi cuerpo estaba lleno de tatuajes y tenía los brazos llenos de quemaduras de cigarros. He perdido mi dignidad, he intentado olvidar lo que pasó, pero es imposible. Han destruido toda mi vida, todo lo que aspiraba a ser. Tengo miedo a salir a la calle pero quiero continuar los estudios y ser periodista"

Khadija fue secuestrada y retenida durante dos meses. Los secuestradores se turnaban para violarla. Le tatuaron todo el cuerpo, le quemaron con cigarros y le cortaron.

Khadija podría ser yo, khadija podrías ser tu. #JusticePourKhadija pic.twitter.com/VCpMjlUrhW — ♀ SomRiu🍀 ♀ (@sandraripoll1) 26 de agosto de 2018

#Khadija el hashtag de apoyo para la joven violada

El nombre de Khadija se ha hecho viral en redes, organismos y personas naturales la citan para pedir por los derechos de las mujeres ante las agresiones sexuales.