Donald Trump felicita a Francia tras coronarse campeón en Rusia 2018

Donald Trump ha demostrado su pasión por el fútbol con un memorable tuit donde felicita a la selección francesa por el campeonato mundial, además elogia a su similar ruso, Vladimir Putin, por hacer un gran espectáculo del Mundial Rusia 2018.

Francia derrotó 4 a 2 a la selección de Croacia en un partido vibrante y lleno de emociones. De la mano de Griezmann, Mbappé y Pogba, la selección francesa supo imponer su juego de contraataque ante la posesión de los croatas.

Al parecer, este tipo de juego vertical propuesto por la selección franceso fue del agrado de Donald Trump, quien escribió en una publicación en Twitter: "Felicidades a Francia, que jugó un fútbol extraordinario, al ganar la Copa Mundial 2018".

"Además, felicitaciones al presidente Putin y a Rusia por organizar un Torneo Mundial realmente grandioso, ¡uno de los mejores!", agregó Trump desde su cuenta de Twitter.

Francia se ha coronado campeona del mundo por segunda vez en su historia. La primera fue en el Mundial Francia 1998 tras ganarle a Brasil 2 a 0 con goles de Zidane y Petit. Esta vez, en Rusia 2018, Griezmann junto a Pogba y Mbappé llevaron la alegría al pueblo francés.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!