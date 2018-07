EEUU: Nevada implementa sustancia que "torturará" a los condenados a muerte

En Estados Unidos la pena de muerte es aprobada algunos estados con la intención de castigar delitos extremos; sin embargo, su aplicación acaba con la vida del prisionero sin generar dolor en respeto a los Derechos Humanos. Hoy en Nevada, un nuevo método de castigo surgió, pero su aplicación sería "inhumana" al generar dolor.

El estado de Nevada planea usar una droga nunca antes probada en las ejecuciones, convirtiéndose Clayton Lockett en el "conejillo de indias" del nuevo químico. El sujeto recibió la droga en el 2014, pero su aplicación falló al durar 43 minutos en agonía.

Pese a lo sucedido, la Corte Suprema dictaminó que su uso era constitucional porque no provocaba "un riesgo sustancial de sufrimiento", y hoy Nevada planea integrar dicho elemento en sus ejecuciones.

Se trata de la sustancia conocida como Fentanilo, la cual se encarga de ralentizar, o incluso detener la respiración del condenado a muerte. La droga es 50 veces más potente que la heroína, se emplea como analgésico y está detrás de la epidemia de opioides que han generado miles de muertes durante los últimos años.

Su uso en dosis altas puede causar la muerte y los resultados pueden ser inesperados al prolongar la agonía de las personas, además también tienda a generar efectos secundarios, por lo que no es considerada como la mejor anestesia.

Nevada planea combinar la sustancia con una droga llamada cisatracurio, la cual se encarga de paralizar los músculos y se emplea en conjunto con los anestésicos. Sin embargo, la combinación de ambas drogas impedirá percibir si la persona está sufriendo, algo que atentaría contra la Constitución estadounidense.

ICYMI: In an eight-page ruling issued less than a week after the hearing, the Nevada Supreme Court on Thursday unanimously cleared the way for the execution of Scott Raymond Dozier.https://t.co/Nyjjk3Effe pic.twitter.com/bHxHpQqgYa