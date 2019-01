¿Cómo ambientar la terraza de tu departamento?

Llegó el verano, y esta época del año es ideal para disfrutar de ciertos espacios en nuestras casas o departamentos, tal es el caso de las tarrazas. Este lugar, en los últimos años, que se ha convertido en un área social de los hogares por excelencia, donde se disfrutan de ciertas actividades para relajarse, como reuniones familiares o con amigos, tomar el sol, escuchar música o leer un libro.

Sin embargo, para muchos la decoración de estos espacios es el principal dolor de cabeza, y es que existen muchas versiones en cuando al diseño ¿La terraza tendría que seguir la misma línea del interior de mi casa? ¿Cuáles son los colores apropiados para este espacio?, ¿Cuáles son las últimas tendencias?, etc. No es necesario que este ambiente guarde completa armonía con el resto de las habitaciones de la vivienda, ya que se trata de un lugar flexible, de relajo y disfrute. No obstante, es importante implementar algunos elementos que generen bienestar y resulten agradables para los visitantes y sus habitantes.

En ese sentido, la arquitecta Cinthya Arana, brinda algunos consejos de cómo ambientar este espacio social de su hogar:

1.- Define un estilo en tendencia. Si bien hay total libertad para decorar este ambiente, resulta necesario seguir un orden y definir la temática que considera la más adecuada para el lugar. Esto ayudará a que pueda elegir correctamente los utensilios, complementos, colores, mobiliario y la iluminación correcta, tomando en cuenta sus preferencias. Por ejemplo, entre los estilos en tendencia se encuentran el rústico, moderno y minimalista.

2.- Distribuye el espacio. Revisa el metraje de la terraza y determina si la extensión te permitirá plasmar todas las ideas que haz planeado implementar. Si deseas colocar un pequeño bar, recuerda distribuir y delimitar dicha zona, guardando relación con el área donde estarán sus invitados. Evita acumular una gran cantidad de mobiliario y objetos en un solo lugar, si no son realmente necesarios ¡Menos es más!

3.- Adecua la iluminación. La luz natural es la protagonista de la decoración de terrazas. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando cae la noche, podemos requerir de luz artificial. Para ello, se pueden instalar bombillas o lamparas de mesa, de suelo o colgantes que serán ubicadas en lugares estratégicos.

4.- El mobiliario necesario. Se debe considerar que la terraza es un espacio de constante movimiento y cambio, por lo que es preferible optar por muebles que pesen poco. Aquel mobiliario que no necesita mantenimiento, debido a que está hecho con plástico, madera artificial, aluminio, textil impermeable o acero, son ideales si el espacio está ubicado a la intemperie por su resistencia a climas extremos y a la corrosión. Incluso, muchos de ellos se pueden pintar, decorar y personalizar para que se adapten más al estilo elegido.

5.- Agregue complementos. Los accesorios que coloque en la terraza deben guardar concordancia con la temática. Por ejemplo, si decidió el estilo rústico, los objetos reciclados o la doble funcionalidad, sumarán puntos al momento de decorar. Por otro lado, los cojines son elementos infaltables, pues se pueden cambiar fácilmente si en algún momento decidimos variar la decoración. Una opción bastante útil es hacer cambio de cojines y algunos elementos decorativos al cambio de estación para crear distintas atmósferas. Por ejemplo, colores como el turquesa en verano, estampados florales o follajes en primavera, colores más fríos en invierno, y cálidos y neutros en otoño, marcarán la tendencia en este 2019.