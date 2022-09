¿Los perros necesitan ropa en invierno?

Cada invierno, es común ver a perros utilizando ropa para el frío. Al respecto, existen opiniones divididas, ya que algunos prefieren cuidar a sus macotas y evitar que se resfríen, pero otros piensan que su pelaje es suficiente para protegerse del viento y la humedad, por lo que vestirlos podría generarles incomodidad o incluso un perjuicio para su salud.

Para aclarar esta duda a los dueños de canes, La República conversó con la veterinaria Vanessa Angulo, quien explicó en qué casos es recomendable o no vestir a nuestras mascotas.

¿Es recomendable ponerle ropa a los perros?

La doctora explicó que, al igual que los humanos, los perros pueden adaptarse a diferentes climas. No obstante, algunos sí llegan a sentirse incómodos ante demasiado frío: “Naturalmente, los perros termorregulan su temperatura para tolerar climas fríos o calurosos, y, de la misma forma, mudan de pelo en cada cambio de estación para poder adaptarse. Sin embargo, a algunos no les gusta mucho el frío y buscan lugares calientes. Estos también se sienten muy cómodos con ropa”.

La especialista mencionó que el usar o no ropa depende de la raza del can, debido a que algunos tienen una genética desarrollada especialmente para resistir bajas temperaturas: “ Algunas razas nórdicas, como los siberian husky, samoyedo o razas que tienen mucho pelaje, al igual que el pastor alemán, poodle o bichon frisé, tienen protección natural contra el frio gracias a su frondoso pelaje. Estas razas o cualquier perrito que tenga pelo largo no necesita de ropa para el frío ”.

Colocar ropa a las razas ya mencionadas podría ser contraproducente y ocasionarles problemas a futuro: “Puede generar abundantes motas y enredar el pelaje, lo cual genera mucho dolor y malestar. Así también, los hace propensos a alergias o comezón en todo el cuerpo”, explica la doctora.

El samoyedo es una de las razas con más pelaje. Foto: depositphotos.

En el caso de los perros con poco pelaje, la situación cambia, pues, según explica Angulo, “l os perritos que tienen pelo muy corto, ausente o en bajas proporciones, como los viringo (perro peruano sin pelo), sí necesitan ropita ”

¿En qué situaciones es recomendable ponerle ropa a un perro?

La veterinaria también aconsejó sobre situaciones en las que es muy necesario proteger al animal con ropa para el frío: “ Si tu perrito tiene mucho frío, notas que tiembla, que busca lugares calientes para refugiarse, va a necesitar de ropa para mantener su temperatura. Si le acabas de cortar todo el pelo, abrígalo, ya que el cambio en su cuerpo puede generar que sienta el frío ”

El perro peruano es uno de los mas singulares del mundo debido a su ausencia de pelaje. Foto: Micachorro.net.

¿De qué material debe estar hecha la ropa para perros?

Finalmente, la especialista mencionó que hay que estar atento sobre cómo reacciona la piel de la mascota a la ropa, debido a que puede generar alergias.

“El material depende mucho respecto a si se observará una reacción de comezón o alergia en la piel de nuestras mascotas. No hay materiales 100% hipoalergénicos, ya que las alergias son propias de cada individuo. Se recomienda usar buena calidad, como algodón o microfibra, que no tienen muchos reportes de reacciones de este tipo”.