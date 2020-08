Paseadores de perros: ¿cómo se ha adaptado este negocio a raíz de la pandemia?

El negocio de paseo para perros se ha vuelto una actividad muy popular en diferentes países del mundo, ante la falta de tiempo de los propietarios por la excesiva carga laboral o familiar. Algunos, buscando lo mejor para sus mascotas, contratan estos servicios para evitar que sus amigos peludos caigan en problemas de conducta o depresión por la falta de atención.

En Lima Metropolitana, existen decenas de empresas que brindan estos servicios; los cuales, tras la pandemia del coronavirus, han tenido que modificar su forma de trabajo para dar un servicio óptimo y seguro a sus clientes.

Dos de las empresas en reestructurarse han sido Dog Walker Perú, una compañía con 7 años de experiencia, a cargo de Jesús Puertas, y Paseadores de perros en La Molina, con cuatro años en el mercado, bajo la dirección de Rodrigo Díaz

Puertas explicó a La República que durante los meses de paralización por la COVID-19 hubo mucha incertidumbre, ya que el Estado no dictaba medidas que favorecían a su rubro.

“Durante las conferencias de prensa que brindaba el presidente Martín Vizcarra mencionaba a muchos rubros y no a nuestro sector. Sin embargo, no bajamos la guardia y buscamos formas para retornar a nuestras actividades ajustándonos a lo que el Gobierno solicitaba como medidas de prevención para detener los contagios masivos”, indicó Puertas.

En esa línea, Rodrigo Díaz recordó que cuando inició la cuarentena tuvieron que frenar todas sus actividades, pero con el transcurrir de los meses se han ido reactivando de a pocos.

Medidas que tomaron para continuar brindado sus servicios

Desde la primera semana de junio, Dog Walker Perú reinició sus funciones. Como parte de las medidas para evitar que el servicio represente un riesgo y un peligro para los clientes, Puertas señaló que se han visto obligados a realizarse pruebas moleculares mensuales para detectar la COVID-19. Además, se han equipado con implementos de protección personal y desinfectantes para las mascotas y los trabajadores.

Otra de las políticas que han establecido es evitar el ingreso a los edificios para recoger a los animales. “Los dueños bajan hasta la puerta de la calle para entregar a sus mascotas”, señala Jesús, quien añade que también tuvieron que reducir sus servicios de atención a un 50%. Es decir, antes paseaban hasta un máximo de cuatro perros, pero actualmente solo llevan a dos, por medidas de seguridad.

“Ahora solo llevamos a dos mascotas por el tema de la limpieza y para la seguridad del cliente. Es más fácil reducir la carga viral al pasear a dos perros que a cuatro y el animal goza de un paseo más personalizado”, indica el también entrenador de mascotas.

Otro de los cambios es que ahora los canes no son liberados durante el paseo. Antes los llevaban a áreas específicas donde los soltaban, siempre bajo supervisión, para evitar riesgos. “El perro necesita descargar energía y hacemos uso de diferentes implementos como patinetas para seguirlos. Son algunos ajustes que hemos hecho para que el servicio sea seguro y evitar la contaminación de los animales”, afirma el fundador de Dog Walker Perú.

En el caso de Paseadores de perros en La Molina, Rodrigo Díaz aseveró que en un principio no pudieron trabajar en el paseo de los canes, pero lograron salir adelante gracias a la diversidad de productos que ofrecen a sus clientes. “Aunque no brindábamos el servicio de paseos para perros debido a que los dueños no los adquirían por precaución y porque contaban con mayor tiempo para dedicárselos a sus engreídos, les ofrecíamos productos pos-paseos. Es decir, desinfectantes veterinarios para patas y pelaje de sus mascotas”.

“Por la pandemia algunos propietarios evitan sacar a sus canes a la calle, pero las mascotas ya tienen un horario para hacer sus deposiciones y ante la falta de paseos comienzan a hacerlo dentro de la vivienda. Para evitar inconvenientes, comenzamos a ofrecer pañales de entrenamiento. Otro de los productos muy solicitados fueron el champú en seco y el cortador de uñas para animales”, explica Díaz. Estos productos aumentaron su venta debido a que, al no poder llevar a las mascotas a las veterinarias, los dueños tuvieron que bañarlos y asearlos desde sus hogares.

El retorno de actividades tras terminar la cuarentena obligatoria

Pese a que sus actividades reiniciaron los primeros días de junio, Jesús Puertas comenta que hubo un porcentaje de clientes que se mantuvo en pausa por temas de precaución, pero en el transcurso de los últimos meses han vuelto progresivamente. “Actualmente, solo un 10% de clientes aún se encuentran temerosos por la enfermedad”.

“La cuarentena ha repercutido en los animales psicológica y emocionalmente. Cuando regresaron estaban muy cargados y ansiosos. Muchos perros que tuvieron un trabajo precuarentena, cuando retomaron sus actividades habían olvidado todo lo que se les enseñó y se ha tenido que empezar desde cero”, agrega Jesús.

Es por ello que, mientras dure la pandemia, tienen planeado habilitar espacios de recreación y ejercicios para los canes en casas de campo fuera de Lima. De esta forma se busca que recuperen el equilibrio que se vio afectado a raíz de la cuarentena. “Los perros tienen necesidades de acuerdo a su raza y deberán recuperar la socialización y exploración perdida durante el encierro”.

Por su parte, Rodrígo Díaz de Paseadores de perros en La Molina agrega que recién en julio pasado retomaron sus labores, pero han tenido que reducir la lista de clientes por temas de sanidad y seguridad. “En marzo la empresa contaba con 180 perros únicos al mes. Cada paseador llevaba hasta tres perros. Sin embargo, ahora solo contamos con 50 perros, es decir, la tercera parte de clientes con los que trabajábamos”.

Según Díaz, han tenido que ser más selectivos con los perritos. Ahora brindan el servicio a clientes de lugares cercanos y respetan un perímetro para su paseo. “Caminamos dos a tres kilómetros, lo cual es contabilizado con una aplicación que tenemos”. De esta manera, remarca Rodrigo, garantizan al cliente el recorrido que hacen y si la mascota realizó sus deposiciones.

Asimismo, sus paseadores no tienen que usar el transporte público debido que viven en La Molina, y esto da más confianza a sus clientes. “Llegan a la empresa caminando o en bicicleta porque están en el mismo distrito y también contamos con protocolos de bioseguridad”, resalta.

Recomendaciones al contratar servicios de paseos para perros

Jesús Puertas, fundador de Dog Walker Perú, y Rodrígo Díaz, gerente de Paseadores de perros en La Molina, brindaron algunos tips a tomar en cuenta antes de contratar un servicio de paseos para mascotas:

- Es importante que el paseador sea recomendado por un conocido o familiar. “Hoy en día hay muchas personas que arman negocios de paseo de perros, pero el personal no está capacitado para trabajar con animales. No han pasado por filtros de selección y terminan maltratando a las mascotas, como se ha visto en muchos parques”, afirma Jesús.

- El especialista recomendó a los propietarios supervisar a las personas que contratan para el servicio, porque no basta con entregar a los animales y que toda la responsabilidad caiga en el paseador.

- Hay paseadores que se dedican a trabajar en este negocio de manera individual y momentánea. El problema surge cuando el perrito se acostumbra a los cuidados de esa persona y luego ya no está. Por lo mismo, se debe tener cuidado sobre a quien se contrata, resalta Díaz.

- Que el paseo sea de acuerdo a las necesidades de la mascota. “No podemos contratar a una persona que está saturada de perros porque no van a poder dar un buen servicio”, remarcaron ambos especialistas.

Dog Walker Perú cuenta con 12 personas capacitadas en entrenamiento animal que brindan servicios a los distritos de Lima Metropolitana, a excepción del Cercado de Lima y algunas zonas del Cono Sur y Norte.

“Nosotros buscamos ambientes que reúnan las condiciones para que el paseo a la mascota y del propio trabajador sean seguras”, culminó el especialista en entrenamiento para perros.

Mientras que, Paseadores de perros en La Molina tiene cuatro años brindando atención personalizada a nuestros amigos de cuatro patas. Adicionalmente, cuentan con la aplicación Doggy Logs con el que le garantizan al cliente el recorrido y todas las actividades como deposiciones que la mascota realiza en la calle.