El impacto positivo del Personal Branding de los directivos en las empresas

Fuente: Mercado Negro

Es innegable la importancia que tiene la reputación de los directivos para el éxito de las empresas. Dicho en otras palabras, la reputación de los directivos y CEO recae directamente sobre el prestigio de la propia compañía.

Siendo uno de sus activos más valiosos y competitivos, afecta directamente en:

La atracción de inversores 87%

La atención positiva de los medios 83%

La protección “anti crisis” 83%

La atracción de empleados 77%

La retención de empleados 70%

Fuente: The CEO Reputation Premium: Gaining Advantage in the Engagement

Cabe agregar, que estas batallas solo se ganan en el campo digital.

En la actualidad, LinkedIn, es la red profesional más importante, donde se encuentra la mayor presencia de directivos de empresas.

Estos son sus atributos:

Es la red profesional y aporta toda la trayectoria del CEO y los directivos. Apoya a los directivos como influencer de su industria (por sus altos conocimientos de la misma). Es la red profesional más segura porque no cabe la posibilidad de publicar de forma anónima. Posiciona muy bien en buscadores y en muchos casos es la primera opción que ofrece Google cuando se busca a un directivo. +de 500 millones de usuarios al 2018 en el mundo.

Otras cifras importantes:

- El 60-80% de las personas que están en LinkedIn quieren mejorar sus oportunidades profesionales y de negocio.

- Cada segundo LinkedIn recibe dos nuevos miembros.

- LinkedIn tiene un alcance geográfico de 200 países y territorios.

Así podemos concluir que, LinkedIn, es una de las vitrinas principales del Personal Branding.

Hay empresas que invierten en el Personal Branding de sus directivos, ya que como vimos líneas arriba, esto influye de manera importante al valor de la marca.

En este contexto, 20.02 Marketing Group, trabajó el perfil de uno de los altos directivos de una prestigiosa empresa transnacional. Como resultado de un proceso minucioso con expertos en competencias e imagen, hoy podemos ver el producto final de este gran trabajo: linkedin.com/in/alvaro-valdez-fernández-baca

Es así como, una vez en LinkedIn, lo recomendable es publicar temas de interés, posicionándote como experto en tu área de experiencia.