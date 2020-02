Andrés Izquierdo: “Lo soñé tanto que lo conseguí, soy campeón mundial de bachata”

Por: Lizet Flores

Un joven de 28 años con un talento bendito en los pies para demostrar que el baile es más que un arte. Nació en Tumbes, pero vivió en Tacna toda su vida, y hoy en día es campeón mundial del ‘World Latin Dance 2019’. Su historia merece ser reconocida para brillar con luz propia.

¿A qué edad comenzaste a bailar?

A los ocho años comencé en casa, a los once entré en una academia de baile en Tacna, mi profesora tenía quince años, dentro de sus posibilidades nos enseñaba. Cinco años más tarde llegué a Lima para convertir la danza en mi carrera profesional.

¿Cómo te iniciaste en la Psicología Clínica?

Terminé el colegio, quería dedicarme al arte, pero en Tacna no iba a tener éxito. Ingresé a estudiar Diseño Gráfico, pero me di cuenta de que no funcionaba. Siempre me gustó aconsejar a mis amigos, así que me incliné por Psicología Clínica.

¿Cómo fue tu ingreso al ‘Gran Show’ en el 2015?

Era mi sueño entrar al ‘Gran Show’. Deklan Guzmán me avisa que Belén Estévez me llamará para pasar una prueba, envié un video y quedé seleccionado. Al principio fue muy duro, de todo el grupo yo era el que menos bailaba, me frustré, lloré, quería tirar la toalla, me hacían bullying, hasta que empecé a practicar y me adapté.

¿Recibiste la presión de tu familia por iniciar una carrera universitaria?

Yo sabía que tenía que estudiar una carrera, no recibí mucha presión de mi familia, pero era necesario formarme académicamente y ellos lo esperaban.

¿Cómo fue participar en el ‘World Latin Dance 2019’?

Desde muy pequeño he competido, empecé por academias. En Tacna gané varios concursos; con el tiempo, en Lima me presenté en la categoría de solista, luego conocí a la que ahora es mi pareja de baile, Valeria, con ella participé, y ganamos tres años consecutivos.

¿A qué países has viajado para competir?

Con Valeria hemos concursado aquí en Perú, luego participamos en Colombia, este 2020 estamos proyectados a la ‘Euroson Latino’ en México.

¿Apostarías por chicos que quieran bailar y no tengan los recursos?

Sí, cuando hay ganas y lo sueñas tanto, no hay límites, así nadie te apoye, siempre encontrarás la forma de lograr tus metas. Estamos en un constante aprendizaje, solo es cuestión de proponérselo.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has afrontado?

Creo que fue haber ingresado a la orquesta de Daniela Darcourt, a pesar de que disfruto lo que hago, llegó un momento en el que tenía que decidir si continuar con lo mío o dedicarme a la orquesta, así que decidí por mi futuro y me retiré.

¿Influenció haber sido la pareja de Daniela Darcourt en tu carrera?

Cualquier persona que ingresa a tu vida es una influencia, sea famosa o no. Daniela influenció de una forma más personal que laboral, fue un gran apoyo emocional, ella creía en mí. Muchas personas de su entorno se opusieron a lo nuestro, fue una lucha constante defender la relación.