Renata Flores: “Los millennials debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces"

Por: Carlos Páucar

Esta joven podría estar cantando en inglés o español, pero no. Eligió el quechua. Y utiliza el trap para hacerlo. Renata Flores tiene apenas 18 años y un vasto camino por delante, pero ya tiene incondicionales en las redes y en YouTube sus videos apasionan. Goza de muy buenos comentarios.

¿Por qué cantar en quechua?

El quechua es un idioma dulce, fonéticamente fuerte. Al hablar transmite una forma de vida, como el respeto a la naturaleza y personas, que necesitamos en la actualidad. Me gustaría rescatar eso y ayudar así el cambio positivo en las personas. Además, revalorizar el idioma también es uno de mis grandes propósitos de cantar en quechua... y así ponerlo de moda.

No dominas totalmente el quechua. ¿Cómo haces para lograr expresiones tan emotivas cuando cantas?

Es verdad, no lo domino a la perfección, pero me gusta seguir aprendiendo y expresarlo como se debe: de forma emotiva, sentimental y fuerte.

¿Por qué trap? ¿Cómo entró ese tipo de rap en tu vida?

El trap me gusta, además quería cambiar el contenido machista de las letras de este género con un mensaje positivo y potente. Me arriesgué bastante, pero valió la pena porque así estoy encontrando algo que me identifique... y lo mejor: con mis raíces.

Participaste desde joven en concursos como La Voz Kids. ¿Te gustó o tuviste dificultades para hacerlo?

Sí, me gustó. De hecho, mis padres hicieron el esfuerzo de llevarme a la capital para participar y estoy muy agradecida porque me ayudó a madurar y a ver todo con más profesionalismo.

¿Hiciste covers de Michael Jackson, Alicia Keys, Bob Marley...?

Me marcó. Esos covers fueron el pilar de lo que es hoy mi propia música.

¿Sientes que representas a jóvenes de zonas rurales de Ayacucho?

Siento que represento a todas ellas y en general a la mujer andina. Yo tuve la oportunidad de terminar el colegio, en mi ciudad hay una universidad estatal y dos particulares por cerrarse, por la Sunedu. En la estatal solo hay carreras convencionales, sin opciones para vocaciones como producción musical.

Tuviste oportunidades que otras jóvenes no tuvieron.

Estudio producción musical por mi cuenta, con maestros particulares e internet. Si esa es mi situación, ¿cómo es en zonas rurales? Lamentablemente, si quieres estudiar una carrera no convencional, debes tener mucho dinero y migrar a Lima. Esta realidad me da mucha rabia. Muchos sueños de mi gente se quedan sin cumplir.

¿Tus canciones Miradas, Como tú y Tijeras derriban estereotipos?

Sí, derriban el estereotipo que el quechua y melodías andinas deben ser utilizados en géneros tradicionales, que no está mal, pero también en géneros actuales, para que los millennials no dejemos de escuchar, amar y sentirnos orgullosos de nuestras raíces.