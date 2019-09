Mia Mont: “Hoy hay más poder femenino en la industria musical”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Su talento no tiene límites. Comenzó cantando pop, luego incursionó con la música urbana, pero ahora la versátil Mia Mont experimenta con la cumbia, lo cual queda demostrado con ‘Lero Lero’, su nuevo single.

‘Millennial Records’ la formaste con tus hermanos, ¿cómo te fue?

Todo comenzó con el sueño de querer ser cantante. Mi hermano mayor es músico, se graduó como productor y llegó la idea de apoyarme, pero en el camino se fue convirtiendo en lo que es hoy en día. Ya no era el sueño solo de Mia, sino hacer industria musical.

Creaste la empresa con la visión de crear industria, ¿cómo avanzaste?

Ya son casi 10 años de carrera. Hemos tenido oportunidad de trabajar con diversos grupos, pero estamos trabajando mucho en mi carrera, abriendo puertas y contando con el apoyo de los medios, lo cual no siempre ha sido fácil.

¿Crees que la industria musical está creciendo en el Perú?

Seguimos en pañales. No podemos compararla con la colombiana o mexicana. Aunque hay más poder femenino con Leslie Shaw, Anna Carina Copello. En la salsa están Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. Es la primera vez que siento el respaldo real de artistas femeninas. Eso es hacer industria.

En la industria musical hay ‘tiburonazos’.

Para mí es una bendición trabajar con mis hermanos porque no hay quien me cuide más que la familia. Siempre me han marcado mucho que mientras más tienes, más humilde debes ser. Mis padres apenas ven algo malo me bajan en ‘one’.

¿Cómo te bajan?

Si desafiné, si algo no les gustó o si olvidé saludar a alguien me lo van a decir como si tuviera 5 años. A veces me molesta, pero si no tienes gente que te haga ver las cosas que haces mal, ¿quién te lo va a decir?, ¿cómo vas a mejorar? Uno tiene que aceptar las críticas.

¿Alguna vez, algún fan te ha llevado flores o chocolates y de ahí has establecido alguna amistad?

Los que crearon mi primer club de fans cuando me inicié en el 2009 ya crecieron, no tienen tiempo, pero aún conservo la amistad. Es muy bonito porque, a pesar de que la vida avanzó para ellos, aún se siente el cariño.

¿Cuál es la idea de ‘Lero Lero’?

Es una canción divertida, un reclamo sin caer mal y cada quien lo puede interpretar como quiera.

Tienes una gran voz, ¿has estudiado canto?

Sí, desde los 8 años.

A esa edad incursionaste en teatro, ¿tus padres te apoyaron?

Hasta cierto punto. Me mantuvieron en la obra, pero cuando me llamaron para novelas dijeron no. Me enamoré del canto porque fue un musical.

Si te proponen estar en ‘Esto es guerra’, ¿participarías?

No. Hay dos caminos y yo ya elegí el mío que es la música. Quiero ser cantante y que me reconozcan como cantante, mas no como otra cosa.

¿Cómo haces para lidiar con las envidias en el mundo de la música?

Es difícil este medio porque mucha gente se acerca para conseguir cosas. Soy muy ingenua, abierta y a veces me tocó decepcionarme de personas.

¿Qué piensas de la gente que desprecia el reguetón o el trap?

Mi papá me ha enseñado a apreciar todo tipo de música, mi cultura musical es muy grande. Está bien que no te guste, pero despreciarla no.