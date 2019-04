“El ser mamá me hizo más consciente de lo que estoy cantando”

Redacción LR

Para Ximena Sariñana haberse convertido en madre cambió su percepción de hacer música y esta nueva visión se ve reflejada en ¿Dónde bailarán las niñas?, su nuevo disco que la trae nuevamente a tierras peruanas.

Tu papá es cineasta. ¿Influyó él para que te involucres en la música?

En mi casa siempre había música. Mi papá además de ser cineasta es un melómano, así que en mi hogar siempre hubo instrumentos, músicos, pianos y guitarras. Definitivamente influyó mucho tener acceso a la música desde muy chica.

¿Con él comenzaste tu carrera actoral?

Fue en el cine donde trabajé con papá, pero yo empecé en la actuación haciendo teatro musical a los 8 años y eso no fue necesariamente con él.

En Perú también te recuerdan por tus participaciones en 'Luz Clarita' y 'María Isabel'. ¿Qué te dejaron estos papeles?

La verdad que para mí era un hobby y recuerdo con mucho cariño mis comienzos en la actuación. Era lo que más me gustaba hacer y creo que me dejó una gran lección para saber lo que es ser una figura pública.

¿En qué momento decides dejar la actuación para dedicarte a la música?

La música siempre me gustó y para mí era hacer lo mismo. A los 15 años decidí estudiar y encontré una escuela de música que me gustaba mucho por su sistema. Al ingresar me contagié de mis profesores y compañeros por explorar este mundo, desde entonces me enamoré y no hubo marcha atrás.

Pese a que ya eras conocida en la actuación, ¿te costó ganarte un espacio en el mundo de la música?

Me costó más trabajo cambiar la percepción que tenía el público de mí. A veces la gente se vuelve escéptica con los actores que se vuelven cantantes y al inicio había mucho escepticismo.

Relacionan mucho tu música con la de Carla Morrison y Natalia Lafourcade. ¿Te molestan las comparaciones?

A mí me gusta la música de ambas y las dos son importantes referentes para mí, musicalmente hablando. Estoy orgullosa de que la gente me relacione con ellas. Es natural que la gente compare al tratar de describir la música de alguien y la verdad que no lo tomo mal.

¿Qué tanto ha cambiado tu música tras convertirte en madre?

Uno cambia mucho como persona al ser madre y por ende cambia mucho tu música. El ser mamá me hizo más consciente de lo que estoy cantando y la imagen que me gusta proyectar.

En las redes sociales relacionaron 'Si tú te vas' con el reggaeton. ¿Era lo que querías transmitir?

En esa canción hay una influencia del ritmo urbano, pero creo que si le pregunto a cualquier reggaetonero si ese tema es un reggaeton me mandaría por un tubo. Estoy experimentando con ritmos latinos, hip hop, R&B y hasta influencia de la música brasileña.

¿Y qué opinas del reggaeton?

Es una oferta musical y como en cualquier género tiene sus expositores buenos y malos. Hay gente que lo hace con mucha gracia y mucha calidad. Creo que tiene su validez y bien ejecutado puede ser algo muy cool.❖