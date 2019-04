Gustavo Emé: “Diferentes personas encontramos distintas formas de realizarnos”

Gustavo Emé es artista, pero también docente. Hay que recursearse en un país donde el terror de un padre es que su hijo “muera de hambre” al ser músico o periodista (hola, mamá). La vida es mucho más que un auto del año y eso lo sabe bien este dibujante. Inspirado en su ciudad, recrea los distritos de Lima como los paracas.

¿Por qué Paracas?

Crecí de espaldas al país. A medida que envejecí, empecé a valorar lo nuestro. Utilizo los recursos de composición precolombinos para mostrar el caos de Lima.

Para ti, ¿cómo es Lima?

Quiero que esta muestra tenga una carga caótica, porque así es Lima. Es una ciudad bien jodida. Está la rata, la serpiente, el gallinazo, la cucaracha. Animales detestables que, excepto por la segunda, están en la ciudad.

¿Encontraste similitudes o diferencias entre, por ejemplo, La Molina y Ate?

En la muestra, los dibujos se dividen entre Lima norte, Lima sur, Lima centro. Entre ellos no se parecen en nada. Hay algunos aspectos sociopolíticos que al inicio ignoré.

¿Desde cuándo estás preparando esta colección?

Desde agosto del 2016.

¿Te importa más dar un mensaje sobre cómo percibes esta ciudad o la estética?

Intento plasmar las dos cosas, pero muchas veces me gana el gusto por dibujar. Por los detalles.

Recreaste la ciudad que tú ves.

Uno de los dibujos iba a tener la posibilidad de que la gente escriba sus opiniones sobre la situación política. Creo que el dibujo me salió bastante acertado para el momento porque al poco tiempo terminó el gobierno de PPK. Por eso se llama ‘Desgobierno’. El dibujo es una actividad tan pasiva y solitaria que permite ir dentro de uno mismo.

¿Se puede vivir del dibujo?

Tengo mi lado temeroso. Creo que para mi edad soy misio. Mis compañeros de colegio ya tienen su casa. Son cosas que me importan, pero mi objetivo no es tener mi departamento.

Es difícil tener ambos.

Tengo compañeros que ya no hacen arte porque tuvieron hijos y a otros les molesta que no sea lucrativo. Diferentes personas encontramos distintas formas de realizarnos. Si tuviera hijos, ya no podría hacer esto.

Si te preguntan qué eres...

Soy docente y artista. Para mí ambas son igual de importantes porque a una le debo poder hacer la otra.