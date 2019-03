Redacción LR

Edson Lara es No Recomendable gracias a que siguió sus sueños. Un día decidió dejar los libros de Historia sobre el pupitre, coger su guitarra y cantar sus canciones. Hoy es uno de los artistas más reconocidos por su “familia”, como a él le gusta llamar a su público.

¿Quién es Edson Lara y cuánto le cambió la vida No Recomendable?

Soy 99% Alicia Lara y el resto es lo que he vivido. Mucha gente asume que soy todo el tiempo No Recomendable, pero no se puede ser lo que él es todo el tiempo.

Tu música es cercana a la gente. La mayoría de tus canciones hablan del barrio y tu público cree que puede sucederle.

Siempre he pensado que las canciones que nos gustan son las que quisiéramos que nos pasen, no las que no han pasado.

Eres licenciado en Educación, y también eres músico. ¿Cómo decidiste abandonar lo primero?

Nunca dejé de ser profesor. La gente cree que un docente debe estar metido en un salón. Digamos, he cambiado un aula pequeña por una más grande. Ahora trato de enseñar con mis canciones, la gente me agradece y yo, feliz.

Ser músico te hace feliz.

Poder hacer lo que te da la gana es lo que te hace feliz. Soy feliz porque tengo la libertad de saber quién soy.

¿Crees que la música debe estar comprometida con la sociedad?

Si no lo es tu música, por lo menos que lo sea tu discurso. “Mátalos a todos” es una canción muy política. Se refiere a matar nuestras excusas, nuestros pretextos para ponernos límites. Muchos no saben, pero esa canción se la compuse a mi mamá.

Siempre hablas de ella. ¿Qué significa Alicia para ti?

Es mi espina dorsal, me gustaría ser como ella. Nunca la escuché pedir piedad o misericordia, trabajaba todo el día. Me enseñó a ser sincero, a decir lo que pienso y a no desanimarme cuando las cosas no están yendo bien.

Cuando no se ven resultados inmediatos uno tiende a desanimarse.

Tengo la suerte de que cada vez que me he querido desanimar, he compuesto una canción. Mi mamá siempre me decía: “Si tú crees que lo puedes hacer, hazlo, y si no crees, busca la forma, y si no encuentras la forma, inténtalo, y si no te sale, al menos lo intentaste”.

¿Qué sientes al subir al escenario y ver que compartes presentaciones con bandas que admiras?

Es un éxito colectivo, de toda la gente que ha difundido la música. Es un logro de un barrio. No puedo decir jamás que lo logré solo, eso es imposible porque puedo cantar las canciones, pero otro es el que está dedicando su tiempo a escucharla. La gente me paga con su tiempo, y eso lo valoro.

Se viene la Feria Perú Independiente y el concierto junto a Río.

Me alegra que la feria haya crecido tanto. Y tocar junto a Río es un honor. Creo que esas cosas maravillosas uno debe de guardarlas en el corazón.❖