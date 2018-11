“Le agradezco a la vida no haberme aburrido”

Redacción LR

¿Eres optimista?

No sé, en realidad. Me gusta sí vencer dificultades y ciertos retos. Eso puede ser optimismo, quizá. Pero en general no creo mucho en el futuro de la humanidad, ni en esas cosas.

¿Por qué?

Porque como ya viví la mayor parte de mi vida, ya no tengo tanto derecho a ser optimista por ese lado.

¿Los peruanos somos optimistas o nos quedamos con pesadumbre?

Hay una base de pesadumbre, pero hay optimismo también. El optimismo que reconocí es que tuvimos crisis económicas y hubo un sector emergente que progresó, pese a todas las crisis estructurales que tuvimos.

Somos expertos en crisis.

También expertos en sobrellevarlas, a pesar de ellas.

En radio, tus palabras sí son optimistas y levantan la moral de la gente.

La frase que más llena mi ego es la que alguien me dijo en la calle: "Usted me da energía". La idea es dar energía a través de la palabra, la música o lo que sea. Se llama cargarte las pilas.

Ese calor humano es importante.

Claro, porque la gente que escucha radio tiene la sensación de que le hablas directamente. Es algo que la tele no da, que es más puesta en escena. La radio es comunicación más personal.

¿Qué le agradeces a la vida?

No haberme aburrido. Cosa muy importante, porque mi objetivo en estos años es no aburrirme y no aburrir.

¿Qué implica ello?

He tenido sorpresas, me tuve que agarrar a la vida a través del periodismo, que me hizo viajar, conocer a gente rara, locos también. Me hizo entretener. Le agradezco a la vida que no me haya aburrido, me ha entretenido y fomentado algo que tenemos, pero con la edad la adormilamos: la curiosidad.

¿Serías nuevamente periodista?

No me arrepiento de haberme hecho periodista. Pero sí de no haber aprendido a tocar piano. Puedo aprender a tocar guitarra, pero no ser el idiota que toca en un cumpleaños, sino un virtuoso, un ególatra, un pianista genial. Eso no lo pude hacer.

La música, una de tus pasiones.

Sí, la música, y hago pequeñas cositas en la radio poniendo discos y como autor mediato.

Las redes sociales nos acercan, pero ¿cuáles son los riesgos?

Les tengo temor.

¿Por qué?

Hay una tendencia en el periodismo a usar Twitter como fuente de información y eso me parece nefasto. Hemos visto errores de la prensa por confiar en Twitter y eso no puede ser. La otra mentira que dicen es que hay que fomentar el "periodismo ciudadano". Un momentito, lo que quieren es ahorrar salarios de los periodistas de verdad. Le haces creer a un pata que camina por la calle con un celular y cuando hay un choque toma la foto y te la manda. Eso no es periodismo.

Cuéntanos de tu unipersonal.

Tuve cáncer detrás de la encía que se hizo metástasis a los ganglios. He sido operado y fue complejo. Esa parte me la reemplazaron por un injerto del músculo y parte del hueso del peroné. Y fue exitoso.

¿Allí surge la idea del espectáculo?

Sí. Mientras estaba internado tomé apunte de todo y esas libretitas son los apuntes del espectáculo Tu amor es mi enfermedad, en el que explico mi cáncer controlado, contado de forma satírica, humorística y sarcástica. Garantizo que se vacilarán.

¿Quiénes te acompañan?

Gisela Valcárcel, Jean Pierre Magnet, Ruby Palomino, Los Shapis y Manolo Rojas. Tenemos auspicio de la Universidad Ricardo Palma, Caja Piura y RPP TV. Todo lo recaudado será para la Liga contra el Cáncer y acompañarlos en su obra de apoyo a gente muy necesitada.❧