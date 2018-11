“los humanos no llegamos a la calidad de los animales”

Redacción LR

En un papel inverso a que usualmente desempeña en 'Wantan Night', Carlos Carlín se sienta en el rol de entrevistado. Su programa, con más de tres años al aire, lo comparte entre el teatro, y su amor y ayuda a los animales.

¿El género de la entrevista es un género subestimado?

A pesar de ser grandes conversadores y tener una cultura de bares, creo que a nivel medios, la conversación ha sido un poco relegada.

¿Por qué?

Creo que la inmediatez ha dejado de lado la cultura de la conversación.

¿Sientes que el programa es una suerte de canal para que los invitados comuniquen?

Lo que hago es sencillamente divertirme. No te estoy floreando. No me molesta, no me aburre.

¿Estás aburrido, ahorita?

No, todavía. Déjame que ponga el contador (risas).

¿Qué entrevistas rechazarías?

Muchas. Tengo un catálogo.

Cómo cuáles.

Entrevistas políticas. Renegaría mucho.

Tirarías los wantanes.

Eso ha pasado en el programa, pero no vale la pena tirarle los wantanes a un político. Los wantanes son muy ricos. Son sagrados. No les tiras perlas a los chanchos.

¿Cuando entrevistas eres tú mismo o personaje?

Cuando entrevistas debes tener una energía distinta, porque cuando estoy en el programa estoy a las once de la noche y no puedo estar como en el parque de mi casa.

Jugar también con la presión de las productoras.

Yo no las escucho. Tú eres muy amable porque te permites escucharlas.

Tú te vas de los tiempos. Incluso no te importa la tanda publicitaria.

Trato de fluir conmigo. Tener ahí controlándome el tiempo me pone un poco nervioso, pero dentro de todo, entiendo que son las formas. Sucede que de pronto estoy conversando con alguien y luego me doy cuenta de que estoy en set.

¿A qué entrevistador admiras?

He visto a Jaime Bayly, mucho, en los 90. Él vivía a la vuelta de mi casa y luego del programa llegaba en su auto. Me parece un tipo inteligente y divertido.

¿Letterman o Fallon?

Los veo, pero no me engancho mucho con la cultura gringa.

¿Cómo conjugas estar en 'Wantan Night' con la obra Toc toc?

Es posible. Van siete temporadas de Toc toc y ya llega a su fin. Parece una eternidad que acabe el 10 de diciembre.

¿Ya no quieres estar en Toc toc?

El teatro siempre me divierte, pero con esta obra ya mucho.

Has desarrollado también un cariño inmenso hacia los animales.

Sí.

¿Qué tipo de animales?

Los perros. Los seres humanos no llegamos a la calidad que tienen los animales. Místico, es más considerado y más cariñoso que un montón de gente.

Más educado que nuestros políticos.

¡Olvídate! Mi perro es quinientas mil veces más educado que Mamani; no te va a meter audios. Mi perro entiende más que Yesenia Ponce. Y no te digo más de la recua que ha metido esta señora (Keiko Fujimori) al Congreso.

¿Crees que perros valen más la pena?

Totalmente. Mi perro es más educado y está en un grado de evolución quinientas veces mayor que Leyla Chihuán. ¡Perdón! Pero es lo que creo.

¿Tú estás Chihuán?

Sería bien conchudo decir que no. Me pagan mi sueldo, trabajo, no voy a llorar miserias como la señora.❧