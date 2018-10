Redacción LR

Alberto Montt, conocido por su blog ‘Dosis diarias’, confiesa que no siempre se imaginó dibujando, sino más bien estudiando a animales marinos.

¿Realmente se puede vivir del dibujo?

Se puede, pero es complicado. Creo que en el mundo, tal y como está hoy día, es difícil vivir haciendo lo que se haga. Soy afortunado.

¿Qué les dirías a los jóvenes que empiezan en el arte y muchas veces no reciben el apoyo de su familia?

Que escapen, que huyan y se dediquen a la medicina.

¿Por qué?

Porque es terrible vivir del dibujo (risas). Lamentablemente, muchos jóvenes no tienen opción, como me pasó a mí. Yo quería contar historias y el dibujo fue la única forma en la que podía hacerlo. En mi caso, dibujo porque me es inevitable y pienso que si a un joven le dices que lo deje y lo hace, es porque estaba destinado para eso. Los que lo hacemos somos los pobres que no tenemos otra opción y estamos condenados a vivir así.

Sé que dibujas desde niño, pero, ¿qué ocurre cuando acabas el colegio y buscas a qué dedicarte?

Lo que ocurrió fue que yo quería dedicarme a la Biología Marina, y como no había esa carrera donde vivía, en Ecuador, debía esperar un tiempo para ir a Chile. Entonces, mi mamá me dijo que en ese lapso de seis meses me iba a inscribir en lo que ella creía que podía ser bueno, y me inscribió en Diseño Gráfico. Fui a estudiar obligado y, como podía seguir dibujando, me funcionaba.

Y una vez que acabas de estudiar Diseño Gráfico, ¿pensaste en darte, ahora sí, la oportunidad de ingresar a Biología Marina?

Todos los días de mi vida pienso en estudiar Biología Marina. Me encantan los animales. Creo que yo y mucha gente tenemos el mal moderno de nunca estar seguros 100% de que la decisión que tomamos es la correcta. Y eso sucede estudiando, comprando zapatos, con la persona con la que sales. Y uno dice: ‘No sé si realmente es lo mejor’. Entonces, es el gran problema al haber tantas opciones.

Pero no te arrepientes de no haber optado por Biología Marina, ¿o sí?

No, pero siempre está la duda.

¿En serio no te consideras un buen dibujante?

Lo que me considero es que soy un dibujante no muy bueno desde el punto de vista académico. Mis proporciones son una desgracia, pero sí me considero un buen dibujante siendo capaz de transmitir ideas mediante un dibujo. Pero eso no importa, he aprendido a vivir con eso y a sacarle provecho a mis incapacidades. Así uno genera un estilo propio.

¿Cómo te cambió el hecho de ser padre en tu carrera como ilustrador? Has hecho un personaje inspirado en Laura, tu hija.

En un principio no me lo cambió, pero luego me di cuenta que lo que me asusta a mí, eventualmente iba a asustarla a ella. Me obligó a ser más consciente de aquello con lo que yo me relacionaba. De ahí parte Laura y Dino que es una especie de encuentro conmigo mismo porque sé que todo lo que dibujo ahora en algún momento lo va a ver y no sé si le afecte. ❧