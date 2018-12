Horóscopo 2019: cómo te irá en el amor según tu signo zodiacal

A horas de despedir el 2018, conoce todas las predicciones del horóscopo 2019 para el Año Nuevo 2019 que se avecina. Gracias al tarot del peruano Jhan Sandoval ya puedes saber cómo te irá en los próximos meses en lo que respecta al amor.

Antes de saber cómo le irá a las personas en su vida sentimental, primero hay que identificar qué signo eres en el horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) según tu fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo soy en el Horóscopo?

Aries: 21 de marzo – 20 de abril.

Tauro: 21 de abril – 21 de mayo.

Géminis: 22 de mayo – 21 de junio.

Cáncer: 22 de junio – 23 de julio.

Leo: 24 de julio – 23 de agosto.

Virgo: 24 de agosto – 23 de septiembre.

Libra: 24 de septiembre – 23 de octubre.

Escorpio: 24 de octubre – 22 de noviembre.

Sagitario: 23 de noviembre – 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre – 20 de enero.

Acuario: 21 de enero – 19 de febrero.

Piscis: 20 de febrero – 20 de marzo.

Predicciones 2019: cómo te irá en el amor

Horóscopo de Aries: Predicciones en el amor

En la parte sentimental puede aparecer alguien en tu trabajo que puede arruinar tu relación amorosa. Si empiezas el año solo, te dedicarás a tu trabajo y estudios. Aparecerá una persona que te hará cambiar tu forma de ver la vida y con la que te gustará tener una relación seria.

Horóscopo de Tauro: Predicciones en el amor

Te vas a encontrar con amores que pensaste muertos. Al retomar es posible que no tenga el impacto emocional que existió. Te darás cuenta que regresar no significa nada. Vas a dejar algo por la falta de calidad emocional.

Tendrás tiempos de espera, guíate por las emociones internas y percepciones. El silencio y reflexión serán tus armas antes de decir algo por impulso.



Horóscopo de Géminis: Predicciones en el amor

Habrán personas que van a desaparecer y vas a mirar con nostalgia su partida. En el mes de julio aparecerán nuevos personajes en tu vida. Si estás soltero, alguna persona del extranjero podría regresar. Toma todo con seriedad. Los compromisos serán importantes para que establezcas mejores lazos.



Horóscopo de Cáncer: Predicciones en el amor

Será un año de pasiones, vas a querer estabilizar algo intensamente. Te vas a encontrar con alguien que va a tener otro ritmo. Manéjate con calma en lo emocional. No te desesperes. En mayo podría haber un corte. No rompas con personas que valgan la pena. Es un año de tomar decisiones en el aspecto amoroso. Te verás indeciso entre dos personas.



Horóscopo de Leo: Predicciones en el amor

Aparece una persona que no te da seguridad te tiene entre idas y vueltas. Su inmadurez te tiene confundido con tus sentimientos. Te genera altibajos emocionales hasta julio. La falta de decisiones te hará sufrir.

Horóscopo de Virgo: Predicciones en el amor

En la parte sentimental aparecen cortes de relaciones. Vas a sentir un sentimiento de culpa que te va a atormentar en el 2019. Buscarás reconciliaciones por la culpa. Nuevas oportunidades en el amor a partir de septiembre. Vienen grandes transformaciones. Un renacimiento en todo aspecto de tu vida. Te sentirás distinto.



Horóscopo de Libra: Predicciones en el amor

Evalúa cualquier tipo de compromiso. Los matrimonios establecidos se verían afectados. Todo se solucionará con amor. El inconveniente se dará entre los meses de mayo y julio. Vivirás un triángulo amoroso y las tentaciones estarán presentes desde el trabajo. Cuida a tu pareja. Los engaños estarán presentes. Tu imaginación te tendrá tenso y celoso. La relación que tienes estará en prueba. Tienes que estar seguro de ti.

Horóscopo de Escorpio: Predicciones en el amor

Luego de una traición vivirás un acto pasional algo intenso en el 2019. Sentirás desde el deseo y no tanto desde lo sentimental. Este año te seguirán las tentaciones. Fíjate bien a donde te diriges. Controla tus emociones



Horóscopo de Sagitario: Predicciones en el amor

No te pongas en contra del amor por perder una pareja. Tus formas pueden ser muy duras o hasta cortantes con nuevas personas. Que hayas vivido una mala experiencia no significa que todos te harán daño. Este año se hará justicia en tus asuntos legales. Tendrás un gran apoyo. No seas duro con los demás.



Horóscopo de Capricornio: Predicciones en el amor

Estarás distante con tu pareja hasta el mes de marzo por tu trabajo. Aparece una persona que te hará tomar decisiones que antes no habías hecho. Tú tomarás las riendas del futuro sentimental. Hay viajes y compromisos. Alguien te acompañará en vivencias del amor.



Horóscopo de Acuario: Predicciones en el amor

Se marca un compromiso en el que realizarás con alguien o encargarás hijos si es que lo tienes planificado. Si estás soltero, hay un karma con alguien del extranjero con el que te unirás por amor. Debes dejar el pasado para que no te quedes con dolores que te afectan. Vas a seguir sintiendo emociones que te pueden destruir.

Horóscopo de Piscis: Predicciones en el amor

Se marca el compromiso y en el mes de mayo sera crucial para enamorarte. Aparecerá alguien que te quiere reconquistar y otra persona que toma el paso lento contigo. Debes analizar cada movimiento que tomes. En el mes de septiembre buscarás estabilidad y una relación seria.