Embarazos no deseados aumentan en países donde el aborto no es legal, según nuevo estudio

En países donde el aborto no es legal y es penalizado, el promedio anual de embarazos no deseados fue de 73 por cada 1.000 mujeres entre el 2015 y 2019, mientras que la tasa de abortos fue 36 por cada 1.000 gestaciones, según un informe publicado en la revista The Lancet.

En cambio, se halló que en países donde el aborto es totalmente legal, el promedio anual de este fue de 40, y 58 por embarazos no deseados.

“En los países donde el aborto está restringido, la proporción de embarazos no deseados que terminaron en aborto había aumentado en comparación con la proporción de 1990-94″, concluyen los investigadores del Instituto Guttmacher.

Tras analizar la relación entre gestaciones no deseadas, abortos y su situación legal en 166 países, estiman que aproximadamente hubo 121 millones (41 %) de embarazos no planificados en los últimos cuatro años.

“También encontramos que la proporción de embarazos no deseados que terminan en aborto aumentó en países donde el aborto estaba legalmente restringido. Este hallazgo apunta a la necesidad de investigación para comprender cómo las personas obtienen abortos, particularmente en entornos legalmente restrictivos, la seguridad de los abortos en estos entornos, y las consecuencias del aborto inseguro en la salud y el bienestar”, añadieron en el informe.

De acuerdo al estudio, debido al crecimiento de la población mundial, el número anual de embarazos no deseados aumentó en un 13 % entre 1990 -1994 y 2015-2019. Es decir, de 107.6 millones de embarazos no deseados en 1990, pasaron a 121 millones en los últimos cuatro años, sin importar el nivel de ingresos.

Por otra parte, en los países de ingresos medios, el promedio anual de abortos fue de 44 por cada 1.000 mujeres, en contraste con 38 interrupciones de embarazos por cada 1.000 mujeres en países de bajos ingresos, y 15 abortos por cada 1.000 féminas de entre 15 y 49 años en países de altos ingresos.