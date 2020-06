“No estamos confundidos”: los mitos a derribar sobre las personas bisexuales

David Bowie, Lady Gaga y Kristen Stewart son algunas de las personalidades que se declararon abiertamente bisexuales. En el Mes del Orgullo LGBTIQ hablamos de la bisexualidad, una de las orientaciones sexuales más estigmatizadas fuera y dentro de la misma comunidad.

“Las personas bisexuales definimos esta identidad de diferentes maneras”, dice Pamela Vallejo, comunicadora social y activista bisexual. Ella, cansada de la violencia hacia la comunidad a la que pertenece, decidió crear “soybisexual.pe”, página de Instagram que trata de combatir los mitos con información sobre la bisexualidad.

La activista cree que es importante que las personas bisexuales hablen abiertamente de estos temas si se sienten seguras, pues afirma que “lo que no se habla, no existe”. (Foto: Facebook/Álvaro Ojeda Maceda)

¿Qué es la bisexualidad?

El concepto que más se conoce es que una persona bisexual se siente atraída sexual y afectivamente solo por mujeres y hombres (binarismo). Esta mirada proviene de Sigmund Freud, psicoanalista que habló de la bisexualidad desde un contexto en el que no se reconocía la diversidad de géneros.

Pero es a finales del siglo XX que surge otra definición a raíz del manifiesto The bisexual option, publicado en 1978 por Fritz Klein, pionero y activista bisexual en Estados Unidos. Esta declaración define la bisexualidad como la atracción sexual y/o afectiva hacia tu propio género y otros.

Sin embargo, la activista, respecto a las personas bisexuales, recalca: “no reforzamos un sistema binario de género: reconocemos la diversidad que existe en el mundo”. Así es como se reconoce esa dualidad que hay en el prefijo ‘bi’, pero también se distingue que hay más géneros que van más allá de ‘hombre’ y ‘mujer’.

Mitos sobre las personas bisexuales

Los mitos y estigmas en torno a la comunidad bisexual son diversos: desde que esta orientación sexual “no existe” hasta la idea de que una persona que se identifica como tal nunca podrá ser feliz porque son “indecisos”. Esta es una lista de los estereotipos más conocidos.

La bisexualidad es una fase o confusión

Este estereotipo es uno de los más conocidos en torno a la bisexualidad. Incluso, un 18,6 % de profesionales de la salud mental en Perú cree en este mito.

Las personas bisexuales no son monosexuales, como lo son las lesbianas o los gays, y Pamela asegura que no reconocer esta característica es bifobia.

Pamela relata que lo que realmente puede generar esa confusión es que se impongan “límites que tratan de encasillarnos como que si soy bisexual, entonces me gustan los géneros 50 y 50″. “Eso, para mí, es una de las cosas más violentas”, relata.

Las personas bisexuales son más promiscuas

Esta idea va de la mano con que las personas bisexuales son más infieles. No obstante, la frecuencia con la que las personas realizan actividades sexuales no depende de la orientación sexual. Lo mismo aplica para la infidelidad.

A esto se le suma la hipersexualización de esta comunidad, pues las personas suelen pensar que estarán más dispuestos a incursionar en actos sexuales como tríos.

Solo las mujeres pueden ser bisexuales

Se suele pensar que solo las mujeres son bisexuales. Sin embargo, los hombres también se identifican como tal. Diversos activistas indicaron en un video del podcast ‘Callacabro’ que suelen decirles que son “gays encubiertos”.

Es una moda

Otros mitos que se encuentran es que quienes se declaran bisexuales lo hacen únicamente para “llamar la atención” o por “moda”. Ello anula esta orientación sexual, lo cual hace más difícil que se reconozca la discriminación y violencia ejercida hacia esta comunidad, como señala la activista.

Ella cuenta que es frustrante cuando hay personas que se identifican con alguna característica de estos estereotipos y que, al ser encasilladas, se llegan a sentir incluso como “malos bisexuales”. “Lo malo es asumir que alguien es de determinada manera porque te dice que es bisexual”.

“No existe lo que no se habla”

Pamela cree que es importante que las personas bisexuales hablen abiertamente de estos temas si se sienten seguras, pues afirma que “lo que no se habla, no existe”. Fue justamente por ese motivo que creó la página de Instagram “soybisexual.pe”.

Los dos pilares del contenido del blog son visibilidad y educación, los cuales buscan difundir a personajes bisexuales a través de la historia y derribar estos estereotipos con información.

La activista también busca que estas personas sientan validación, pues muchas de ellas expresan que como no han tenido una relación romántica con personas de diversos géneros, entonces no pueden identificarse como tal, pero eso es falso.

“No tienes que mostrar tu historial romántico o sexual para justificar tu identidad, no tenemos por qué estar diciendo con cuántas mujeres o personas de género no binario hemos estado”, declara y recuerda que, para quienes no están seguros cómo se identifican, es importante informarse, buscar comunidad y hablarlo.