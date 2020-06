Paternidad e igualdad de género: ¿cómo criar hijos tolerantes y empáticos?

La paternidad es un proceso de cambio y descubrimiento para muchos hombres, quienes sin experiencia, deben educar a sus hijos siguiendo patrones que suelen ser, en algunos casos, perjudiciales para ellos.

Por ello, y especialmente en este Día del Padre, resulta útil revisar aquellos modelos de crianza tóxicos y ahondar en la educación con igualdad para formar personas más empáticas y tolerantes.

Viejos modelos de crianza

En su intención por el buen crecimiento y desarrollo de sus hijos, muchos padres ejercen presión sobre ellos. Esto podría representar un obstáculo para poder formarlos como personas empáticas y con consciencia de la igualdad de género.

‘‘Sin querer, y también queriendo, los padres ejercen cierta presión sobre los hijos sobre cómo deberían de comportarse o cómo deberían de ser. Y terminan inculcando una exigencia bastante alta, casi dirigida a alcanzar la perfección, la cual es una idea poco realista de la condición humana [...]”, explica Melisa Salvatierra, psicóloga clínica.

La sobre exigencia, característica de modelos de crianza tradicionales, puede tener consecuencias en los hijos como ‘‘la inseguridad, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, indicadores altos de ansiedad, entre otros'‘, señala la experta.

Educar en igualdad puede contribuir al crecimiento con mayor igualdad por parte de los hijos. Foto: Composición / Royalty Free - Corbi.

Criar en igualdad

En ese sentido, frente a la utopía de educar para alcanzar la perfección, la crianza en igualdad podría representar una manera más adecuada de formar a los hijos para que crezcan libres de presiones y tolerantes hacia sus pares.

‘‘Creo que es importante criar [...] intentando no hacer diferencia [...] para no crear esta idea de favoritismo que puede desencadenar en un posible conflicto con el hermano y/o resentimiento con sus padres. Asimismo, considero que al criar [...] dando un trato igualitario a todos, sin importar el género por ejemplo, ya les están modelando no solo una conducta aislada sino que también están contribuyendo a generar esquemas de pensamiento sobre cómo deberían de ser las relaciones entre las personas'‘, explica Melisa.

Estas concepciones acarrean estereotipos y prejuicios de género que suelen afectar a niños y a niñas desde pequeños y a lo largo de su vida hasta la adultez. ‘‘Romper esquemas rígidos de pensamiento como que las mujeres deben estar en la cocina o que los hombres no pueden llorar, es importante para fomentar la libre expresión de emociones y pensamientos, tan importante para la salud mental, así como el entregarles la responsabilidad de asumir decisiones en cuanto a sus formas de actuar. Adicionalmente, el criar a los hijos en igualdad va a fomentar la empatía, capacidad esencial de desarrollar para una convivencia sana en sociedad'‘, agrega.

La paternidad frente al machismo, homofobia y violencia de género

‘‘En la medida que los niños puedan observar cómo sus padres se desenvuelven con los demás de manera asertiva, empática, sin hacer diferencias por el género, va a ser más fácil que ellos lo aprendan y lo interioricen como una forma adecuada de relacionarse. [...] De la misma manera, al mencionar y debatir sobre el machismo, la homofobia y la violencia de género al frente de los hijos, e incluyéndolos para escuchar sus dudas y pensamientos en relación a estos temas, se les va haciendo más conscientes de la existencia de estas problemáticas y las consecuencias que traen'‘, explica Melisa sobre el reto de criar en temas tan recurrentes en nuestra sociedad y que afectan a tantas personas.

Nuevos modelos de paternidad

Escuchar y ser asertivos con los hijos rompe con viejos modelos tradicionales de crianza, donde la figura del padre representaba frialdad y distancia. Este rompimiento supone que existe, entonces, ¿un nuevo modelo de paternidad?

‘‘Pienso que sí. Creo que antes estaba más instaurado un modelo de paternidad basado en el autoritarismo, en donde no se le podía contradecir a la palabra del padre, y que incluso en ocasiones no se involucraba tanto en el papel de la crianza de los hijos. Esto definitivamente podía interferir en generar una relación más cercana y de confianza entre ellos. [...] Definitivamente vamos a encontrar todo tipo de paternidades pero el que cada vez se esté encontrando más de este tipo es un avance que va a tener un impacto positivo en las nuevas generaciones'‘, finaliza la experta.