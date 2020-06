Black Lives Matter: las historias de tres mujeres víctimas de la violencia policial en Estados Unidos

La muerte de George Floyd, durante una intervención policial en Mineápolis, Estados Unidos, el pasado 25 de mayo, desencadenó multitudinarias protestas alrededor del mundo con la consigna Black Lives Matter (Las vidas negras importan) para denunciar los abusos cometidos por la policía contra la comunidad afrodescendiente en este país.

Y si bien las movilizaciones buscan visibilizar la violencia policial contra los afroamericanos en su totalidad, las mujeres cuentan con un amplio registro de actos violentos cometidos contra ellas por parte de las autoridades a lo largo de la historia. En la siguiente nota, te contamos la historia de tres de ellas.

Breonna Taylor

El pasado 13 de marzo, pasada la medianoche, Breonna Taylor, una técnica de emergencia médica de Louisville, Kentucky, fue asesinada de ocho disparos por parte de agentes de la policía vestidos de civil tras ingresar ilegalmente a su casa.

Los efectivos se encontraban realizando un operativo de drogas e ingresaron sin previo aviso a la residencia de Taylor, creyendo erróneamente que ahí vivía un sospechoso traficante cuando, en realidad, no era su lugar de residencia ni se encontró ningún tipo de sustancia ilegal. El novio de la técnica intentó derribar a los intrusos pero en solo unos minutos, ella fue abatida a tiros.

Breonna Taylor tenía 26 años cuando fue asesinada por los policías que allanaron su casa vestidos de civil. Foto: Composición / Democracy Now.

Eleonor Bumpurs

En 1984, Eleonor Bumpurs de 66 años, fue asesinada por la policía de Nueva York cuando se negó a desalojar su departamento ubicado en la zona del Bronx. El caso obtuvo una gran cobertura mediática y desató una serie de protestas contra las intervenciones policiales violentas a las personas afroamericanas.

Mary Bumper, hija de Eleonor, lideró las movilizaciones junto a Veronica Perry, quien perdió a su hijo un año después, en 1985, asesinado por un policía vestido de civil. Ambas impulsaron legislaciones que protejan a las personas afrodescendientes para así frenar la violencia policial.

Fotografía de Eleanor Bumpurs, asesinada por la policía de Nueva York en 1984. Foto: Composición / NY Daily News.

Fannie Lou Hamer

Fannie Lou Hamer (Missisippi, 1917 - 1977) fue una de las activistas por los derechos civiles más comprometidas contra la violencia policial a principios de los años 60.

Durante una noche de 1963, cuando viajaba de regreso desde Carolina del Sur con un grupo de activistas, decidió entrar a un restaurante donde los dueños la discriminaron por ser negra. Hamer volvió al autobús, pero se dirigió nuevamente al local cuando vio a oficiales golpear a sus amigas. Tras esto, ella fue arrastrada y pateada por uno de ellos. ''Me golpearon hasta que mi cuerpo estuvo duro, hasta que no pude doblar los dedos o levantarme cuando me lo pidieron [...]'', contó posteriormente.