Más del 90 % de niñas y adolescentes en el Perú sienten vergüenza de menstruar, según Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicaron en marzo un estudio sobre la situación de las niñas y adolescentes del país con relación a la menstruación, un proceso físico y mental que, según las condiciones socioeconómicas en las que se exista, puede convertirse una auténtica dificultad.

‘Retos e Impactos del Manejo de Higiene Menstrual para las Niñas y Adolescentes en el Contexto Escolar’ es el título de la investigación, que revela cifras preocupantes sobre el tratamiento del período en el ambiente familiar y escolar. Entre ellas, que 99 % de encuestadas revela sentir sentimientos de vergüenza, mientras que un 10 % desconoce qué es la menstruación.

PUEDES VER Menstruar en el Perú, un factor de desigualdad que permanece en silencio

''Es urgente garantizar el derecho de las niñas y adolescentes a acceder a información completa y oportuna para que puedan vivir sin temor ni vergüenza su menstruación y sexualidad y, relacionarse de una manera más positiva con su propio cuerpo”, señaló Ana de Mendoza, representante de Unicef.

Las cifras demuestran que existe un gran espacio por cubrir al enseñar a las niñas y adolescentes sobre su menstruación, así como las carencias del Estado en el ámbito de salud sexual y reproductiva para las mujeres, y el impacto de la pobreza en la vida menstrual.

El estudio indica que el 31 % de niñas y adolescentes pide que los profesores enseñen con mayor profundidad sobre la menstruación y los cuidados. Foto: Composición / Quint Fint.

De acuerdo al estudio, el 10 % de las niñas y adolescentes no tenía conocimiento alguno sobre su período y no habían recibido ningún tipo de charla en el colegio o con sus familias. El documento revela que, la primera vez que menstruaron, pensaron que se habían hecho un ''daño grave'', que tenían una ''hemorragia, herida o enfermedad'' y otras incluso pensaron que iban a morir.

Por otro lado, un 35.6 % de encuestadas contó que faltan a clases todos los meses a causa de su menstruación. En muchos colegios, los servicios higiénicos no son adecuados y el personal no cuenta con insumos de higiene menstrual para entregar en caso de emergencias. Actualmente, en época de cuarentena por el coronavirus y mientras las clases escolares se realizan virtualmente, muchas de estas niñas no cuentan con accesos sanitarios adecuados para vivir un período normal.

PUEDES VER Educación menstrual para infancias y adolescencias libres de estigmas

Respecto al tabú y desinformación alrededor de la menstruación, el estudio señala que el 99 % de las chicas experimentan sentimientos de vergüenza a causa de comentarios desagradables emitidos por sus compañeros y, en otros casos, por parte de sus profesores.

Se asocia la menstruación con la suciedad y como un hecho que ''da asco'', según indica el informe que preparó el IEP, por encargo Unicef Perú, y que forma parte de una estrategia conjunta para desarrollar una agenda a largo plazo en el desarrollo de la gestión de higiene menstrual en los colegios.