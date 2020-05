Milagros Goñe, primera mujer operadora de grúas del país: “Nosotras podemos romper estereotipos”

Manipula con destreza maquinarias pesadas, así como lo hace con el peso de los estereotipos de género que dicen que una mujer no debería cumplir la función que Milagros Victoria Goñe Céspedes desempeña desde julio del año pasado: trabajar como una de las pocas operadoras de grúas viales en el Perú.

Hoy en día, la industria automotriz continúa asociándose con los hombres. Sin embargo, cada vez hay más mujeres como Milagros, que se abren camino en un sector en el que no han sido tomadas en cuenta por ser considerado un trabajo ‘no tradicional’ para el género femenino.

Antes de ser operadora de grúas livianas en Lima Expresa, empresa a cargo de la concesión de la Vía de Evitamiento y de la vía expresa Línea Amarilla, Milagros empezó a trabajar como recaudadora de peaje en julio de 2018 para la misma compañía. Sin embargo, la pasión por el mundo de los autos la acompaña desde pequeña.

“Mi papá trabaja en transporte público y, además, siempre me han llamado la atención los carros”, relata Milagros para La República. Ella recuerda que en su infancia acompañaba a su padre cuando llevaba el auto al taller y fue así como su interés por todo lo automotor fue incrementando, hasta que se animó a sacar la licencia de conducir.

Durante su labor como recaudadora decidió unirse al proyecto de la empresa llamado ‘Ángeles de la Vía’, dirigido a fortalecer las capacidades del personal femenino. Tras ello, se abrió una vacante para la labor de operador de grúa liviana. Postuló y, tras pasar todas las pruebas, obtuvo el puesto.

Milagros señala que al inicio de sus labores sus compañeros se mostraban asombrados y desconfiados de ver a una mujer “haciendo el trabajo que antes era solo para hombres”. “Cuando llegué a mi zona de trabajo solo habían vestidores de hombres”, cuenta. Sin embargo, su familia y amigos la animaban.

Pero la operadora de grúas también percibió la desconfianza hacia su trabajo por parte de los usuarios. “Tuve clientes que me miraban como ‘qué hace ella acá’, y es que el problema radica en que todavía hay gente que piensa que la mujer debería estar en la cocina y el hombre trabajando”, recalca.

Además de manejar grúas livianas, Goñe también realiza las labores de cuidado en su hogar, pues se encarga de sus dos hijos, uno de 12 años y otra de dos años y medio. “Me levanto a las cuatro de la mañana para alistar mis cosas y las de mi hijo para que se prepare para las clases. Luego, llevo a mi hija a la guardería, salgo a trabajar, cumplo mis horas y regreso a casa a verlos”, relata.

Según Ivonne Choy, gerente de Gestión Humana de Lima Expresa, programas como ‘Ángeles de la Vía’ están alineados con las políticas de Equidad, Inclusión y Diversidad de la empresa. El fin, señala Choy, es que cada año se incorporen más mujeres en puestos de liderazgo.

“Ya no estamos calladas ni sumisas a lo que los hombres piensen, nosotras podemos romper estereotipos, podemos hacer muchísimas cosas. No se tiren para atrás, no se ‘chupen’, demuestren que sí pueden”, incentiva Milagros a las demás mujeres.