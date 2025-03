Atención, contribuyente del IRS: el detalle clave para asegurar tu devolución de impuestos y no perder tu reembolso en EE. UU.

El tiempo se agota para los contribuyentes que desean obtener su reembolso de impuestos en Estados Unidos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha recordado que aquellos que no presenten su declaración dentro del período correspondiente podrían perder el derecho a recuperar su dinero, incluso si tienen un saldo a favor. Este proceso es fundamental para garantizar que los ciudadanos y residentes permanentes cumplan con sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, puedan beneficiarse de devoluciones a las que tienen derecho.

Cada año, miles de personas en Estados Unidos presentan sus declaraciones de impuestos con la esperanza de recibir un reembolso. Sin embargo, el IRS establece plazos estrictos que deben respetarse para evitar problemas. Además, algunos factores, como errores en la información o deudas pendientes con entidades gubernamentales, pueden afectar el monto final del reembolso o incluso anularlo. Por ello, es crucial comprender cuándo y cómo presentar correctamente la documentación fiscal.

EE. UU.: ¿qué detalle clave te asegura no perder tu reembolso del IRS?

No presentar la declaración de impuestos dentro del período establecido puede tener consecuencias graves para los contribuyentes en Estados Unidos. En primer lugar, perderán el derecho a recibir su reembolso si tienen un saldo a favor. Esto afecta a millones de personas cada año, muchas de las cuales desconocen que los fondos no reclamados quedan en manos del gobierno federal.

Además, quienes deben impuestos y no presentan su declaración dentro del plazo establecido se exponen a multas e intereses que se acumulan con el tiempo. La penalización por no presentar la documentación puede alcanzar hasta el 5% del saldo adeudado por cada mes de retraso, con un límite del 25%. En el caso de quienes no han pagado los impuestos correspondientes, el IRS aplica un recargo adicional por pago tardío.

Otro punto a considerar es que ciertos factores pueden reducir o retener el reembolso de impuestos. Si un contribuyente tiene deudas pendientes, como pagos de manutención infantil o préstamos estudiantiles federales sin pagar, el IRS podrá aplicar una compensación automática y destinar parte o la totalidad del reembolso al pago de estas obligaciones.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar un reembolso de impuestos del año fiscal 2024 en Estados Unidos?

El IRS establece un período límite para que los contribuyentes reclamen su reembolso de impuestos. Según la normativa vigente, los ciudadanos tienen hasta tres años desde la fecha original de presentación de la declaración para solicitar la devolución de su dinero. Esto significa que las declaraciones correspondientes al año fiscal 2021, cuya presentación oficial fue en 2022, tienen como límite el 15 de abril de 2025. Pasado este período, los fondos quedarán en manos del Departamento del Tesoro de EE. UU. y no podrán reclamarse.

Para el año fiscal 2024, los contribuyentes deben presentar su declaración antes del 15 de abril de 2025 para asegurar que cualquier saldo a su favor sea reembolsado dentro de los plazos establecidos. En caso de necesitar una extensión, podrán solicitarla antes de la fecha límite, lo que les dará hasta seis meses adicionales, es decir, hasta octubre de 2025. Sin embargo, es importante recordar que esta extensión aplica solo para la presentación de documentos, no para el pago de impuestos adeudados.

Para evitar complicaciones, el IRS recomienda a los contribuyentes utilizar herramientas digitales para presentar su declaración con precisión. Asimismo, contratar a un profesional en impuestos puede ser una opción viable para garantizar que todo esté en regla y evitar errores que retrasen el proceso.